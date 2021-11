Maiara e Maraisa anunciam retomada de shows após morte de Marília Mendonça

A dupla Maiara e Maraisa anunciou, na tarde desta quarta-feira (10), a retomada da agenda de show, que havia sido suspensa após a morte de Marília Mendonça. A dupla publicou em suas redes sociais que cantar será a melhor forma de "seguir acreditando que as coisas vão ficar bem" e pediu força aos fãs. Aos 26 anos, a rainha da sofrência morreu há cinco dias em acidente aéreo.

"Enquanto Maiara e Maraisa estiverem em cima de um palco, a memória da nossa rainha será lembrada da melhor maneira possível. Pedimos a todos que possam ser a nossa terceira voz, que nos deem forças nesses dias difíceis e que a música vença mais uma vez", escreveu Maraisa.

A melhor forma de seguir acreditando que as coisas vão ficar bem é simplesmente seguir trabalhando com a mesma verdade e os mesmos sonhos de sempre. Enquanto Maiara e Maraisa estiverem em cima de um palco, a memória da nossa Rainha será lembrada da melhor maneira possível. pic.twitter.com/xxngHM14je — Maraisa (@Maraisa) November 10, 2021

Entre a lista de shows, está o da cidade de Lorena, em São Paulo, que seria da Marília Mendonça, mas que a dupla vai se apresentar no lugar dela. O evento vai acontecer no dia 14 de novembro.

No Instagram, Maiara deixou de seguir todos os outros amigos, parceiros e familiares na conta oficial do Instagram, com exceção apenas do perfil de Marília Mendonça.

Maiara e Maraisa tinham um projeto com Marília, o Patroas, que chegou a ter a publicidade estampada na Time Square, em Nova Iorque (EUA). O trio tinha uma turnê nos planos para 2022, com o objetivo de contar a história da amizade entre elas, que começou há quase dez anos.