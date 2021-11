Maiara e Maraisa cancelam show na cidade onde ocorreu acidente com Marília Mendonça

As cantoras Maiara e Maraisa recusaram um convite para se apresentar em Caratinga, cidade no interior de Minas Gerais onde aconteceu o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas no último dia 5 de novembro.

Segundo a assessoria, a dupla não está em condições emocionais para fazer o show no local. A apresentação ainda pode ser remarcada.

O show seria no Parque de Exposições João da Costa Mafra, mesmo espaço onde aconteceria a apresentação de Marília, no dia do acidente.

No último fim de semana, Maiara e Maraisa decidiram homenagear a amiga e se apresentaram em um show em Lorena (SP), em festa que teria a presença de Marília.

Juntas, as três cantoras montaram o projeto ‘As Patroas’ e lançaram uma série de trabalhos colaborativos. Em outubro, o trio lançou o segundo álbum desta parceria.