Maiara nega ter feito passeio de barco com Fernando Zor: 'Não nos encontramos'

Os fãs do casal Fernando Zor e Maiara ficaram esperançosos por um possível retorno após os dois, supostamente, terem sido flagrados no mesmo passeio de barco na tarde desta segunda-feira (3), em Santa Catarina. Nas redes sociais, a sertaneja apareceu em um clique de um amigo. Já Fernando, fez diversos vídeos no barco.

No entanto, Maiara negou que encontrou o ex durante o passeio. "Não nos encontramos e não estávamos juntos", disse em entrevista ao portal Splash.

Maiara resolver botar um ponto final no relacionamento com Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, após supostamente ter sido traída no Natal. Chateada com o então namorado, a cantora desabafou sobre os "dois par de chifre" que levou, mas apagou os stories em seguida.

No desabafo do dia 24, ela ainda fez um pedido para o Papai Noel. "Ano que vem dá uma melhorada. Me manda um homem decente que eu estou preparada para receber. É só isso que eu espero do ano que vem", escreveu a cantora que faz dupla com a irmã, Maraisa.

Após o desabafo de Maiara, Fernando negou ter traído a namorada no Natal e disse que ela estava "fora de si". Porém, uma fã que dançou no palco com ele no show em que teria acontecido a traição disse que o cantor falou para ela que estava solteiro.