Maior casa de eventos de Feira de Santana encerra atividades

Quem frequenta a vida social de Feira de Santana com certeza já foi a alguma celebração na Spazio, maior casa de eventos da cidade.

De localização privilegiada, em uma das principais avenidas do município, o espaço, de 1700 metros quadrados e capacidade para receber 800 pessoas, foi criado especialmente para a realização de casamentos e aniversários. E será assim até o dia 31 deste mês, quando encerrará suas atividades, de acordo com o apurado pelo portal Alô Alô Bahia.



A partir de junho, um novo empreendimento ocupará o espaço. Segundo o site Acorda Cidade, o ambiente onde a Spazio funciona foi alugado e deve receber mais uma unidade da franquia gaúcha de lanchonetes temáticas “Mundo Animal”, que está em 12 estados e presente na Bahia desde fevereiro do ano passado, quando abriu a primeira unidade em Salvador. Já o espaço Tutti, que fica na lateral do Spazio, será destinado ao empresário e produtor de eventos Will Bitencourt.

