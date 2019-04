Maior de Salvador, UPA da Cidade Baixa fará 450 atendimentos por dia 

Obras foram iniciadas nesta terça-feira (30) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Em dois anos, os moradores dos bairros da Cidade Baixa, em Salvador, terão mais um polo de atendimento à saúde emergencial. A nova UPA da Cidade Baixa, que teve ordem de serviço assinada pelo prefeito ACM Neto na manhã desta terça-feira (30), vai realizar 450 atendimentos de urgência e emergência por dia e será a maior da cidade.

Por mês, serão cerca de 3,5 mil, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Luiz Galvão, que garantiu o atendimento de urgência e emergência 24 horas à população de toda a região. A escolha do local da UPA tem ligação direta com o fechamento de duas unidades administradas pelo Governo do Estado, em Roma e Escada, no Subúrbio Ferroviário, no ano de 2016.

A unidade de saúde será erguida na Avenida Dendezeiros, em um estacionamento localizado em frente ao Hospital Irmã Dulce, que não atende casos de urgência. Uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também será instalada no local.

"É um equipamento que custará R$ 6,5 milhões aos cofres da prefeitura, sendo R$ 1,5 milhão só em equipamentos. É uma reparação histórica, desde o fechamento das unidades que atendiam essa população", disse Galvão.

O espaço terá um total de 26 leitos e sete consultórios, sendo um odontológico, com atendimento para o público feminino, masculino e infantil. Segundo o secretário, o funcionamento da UPA representará, anualmente, um total de R$ 20 milhões em recursos.

A unidade é um equipamento classificado como tipo III, ou seja, com capacidade superior às outras nove unidades sob a administração da prefeitura, em Salvador, e que envolve áreas de isolamento. Os padrões de cada tipo estão estabelecidos em portarias do Ministério da Saúde.

Maior do Nordeste

O prefeito ACM Neto afirmou que este será o maior equipamento do Norte e Nordeste. "É uma realização para todos nós. É uma UPA que pertencia ao governo, quando fecharam a UPA de Roma, garantiram reabrir em três meses e não fizeram. Há uma necessidade grande dos moradores daqui, e até do Subúrbio, pelos serviços de urgência e emergência", destacou o gestor.

De acordo com o prefeito, uma das maiores dificuldades foi a desapropriação do terreno do estacionamento, que também já foi utilizado pelas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) e que pertencia ao setor privado.

"Só essa desapropriação custou R$ 2,6 milhões, então, é uma obra de R$ 10 milhões no total. Sem dúvida, a maior do Norte e Nordeste, talvez até do Brasil, nesse segmento de saúde".

Os ambientes serão distribuídos em quatro áreas de reanimação, 24 de observação (masculino e feminino), sendo cinco pediátricos, além de três isolamentos.



Em outras duas salas serão montadas uma área de inaloterapia - adulto e pediátrico -, duas de administração de medicamentos adulto e pediátrico, além de espaços de raio-x, eletrocardiograma, sala de pequenos procedimentos, serviço social, farmácia satélite, laboratório e almoxarifado.

Haverá ainda laboratório, central de material esterilizado, sala de classificação de risco, sala de reanimação, além de recepção, salas de espera, áreas administrativas, vestiários, depósito de material de limpeza e almoxarifado.

Uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, dentistas e outros profissionais da área, realizará os atendimentos de medicina-clínica, pediátrica, ortopédica, odontológica, enfermagem, serviço social, nutrição, farmácia, e apoio diagnóstico.



UPAs fechadas

Neto reiterou que a construção de um grande ponto de atendimento à saúde, naquela local, tem ligação direta com o fechamento de duas UPAs administradas pelo Governo do Estado, em Roma e Escada, no Subúrbio Ferroviário, no ano de 2016.

"Nós já tivemos casos de precisar fechar a UPA de Paripe porque não tinha como atender uma pessoa sequer a mais, devido à superlotação".



Na época, o Estado afirmou que havia tomado a decisão por orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que teria identificado problemas no contrato entre o governo e a empresa Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. O TCE, no entanto, desmentiu a versão e esclareceu, por meio de nota, que o Relatório de Auditoria não recomendava o fechamento da UPA de Escada, "mas tão somente que se regularize a contratação da entidade responsável".

De acordo com vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis, a região do Subúrbio, Cajazeiras e bairro de Pau da Lima têm, atualmente, uma cobertura de atenção básica à saúde que ultrapassa 70%. "A gestão encontrou Salvador com apenas uma UPA, que era a de Periperi e não funcionava. Hoje, são dez unidades na cidade, sendo as áreas mais críticas, as priorizadas, como a Cidade Baixa".

Por meio de nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) disse que, em 2019, o Governo do Estado "entregarão à Prefeitura de Salvador seis UBS, duas policlínicas, dois centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e uma Academia de Saúde", com investimento de R$ 50 milhões, "com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e fazem parte do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na Região Metropolitana de Salvador (ProSUS)".

Acrescentou ainda que "em janeiro de 2017, o Governo do Estado inaugurou o Hospital da Mulher, local onde antes funcionavam a UPA de Roma" e que "quanto à UPA de Escada, o encerramento do contrato da Sesab com a empresa que fazia a gestão da unidade se deveu à inexistência de instrumentos legais que permitam a continuidade da relação contratual, após notificação do TCE. Esta era a única UPA privada do país, sendo que esta condição atípica impediu as adequações jurídicas e contratuais necessárias à continuidade contrato. O contrato foi encerrado no final de 2016".

UPAs em Salvador (administração municipal)

UPA Barris - Avenida Centenário, s/n - Centenário

UPA Valéria - Rua Regina Andréa, s,n - Valéria

UPA San Martin - Rua do Forno, s/n - San Martin

UPA Adroaldo Albergaria - Rua das Pedrinhas, s/n - Periperi

UPA Helio Machado - Rua da Cacimba, s/n - Itapuã

UPA Brotas - Intercessão das ruas Amado Coutinho com Jardim Madalena- Brotas

UPA Paripe - Avenida São Luis, s/n, Estrada Velha de Paripe

UPA Pirajá - Rua Direta do Jardim Santo Inácio

UPA Saõ Cristovão - Situada entre as Ruas Marcos Solter e Avelino Alejandro( Final de Linha de parque são Cristovão)

