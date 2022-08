Maior do mundo: dona de unhas de 13 metros revela porque não as corta há 25 anos

Manter unhas com alguns centímetros já é difícil, mas imagine cultivar 'garras' que, somadas, atingem mais de 13 metros? A americana Diana Armstrong conseguiu esse feito. Como recompensa, ela foi oficializada pelo Guiness World Records como a dona das maiores unhas do mundo.

A unha mais longa de Diana é a do polegar direito, com 1,38 metro, e a mais curta é a do mindinho esquerdo, com 1,09 metro.

Além de ter unhas gigantes, ela também as pinta para deixá-las estilosas. No entanto, não é uma tarefa fácil. Tanto que a pintura ocorre a cada cinco anos, contando com a ajuda dos netos. Para o trabalho são necessários em torno de 15 a 20 vidros de esmalte e uma ferramente de carpintaria.

E não é apenas esse perrengue enfrentado pela americana. As unhas enormes deixaram as mãos praticamente inúteis, sem poder dirigir ou até fechar o zípper de uma roupa. Abrir a geladeira ou pegar as roupas do chão só com os pés.

Mesmo com as limitações, ela disse em entrevista a organização do Guiness que não tem intenção alguma de cortar as unhas. Nem que fosse por dinheiro. "Acho elas são bonitas. Para outra pessoa talvez não sejam, mas para mim elas são", disse Diana.

Além da questão estética, Diana conta que parou de cortar as unhas há 25 anos, quando da morte de sua filha Latisha, que tinha apenas 16 anos. A adolescente foi vítima de um ataque de asma durante o sono.

"Minha [outra] filha me ligou e me disse 'mãe, Tisha não acorda.' Aquele foi o pior dia da minha vida", lembra a recordista.

Era Latisha quem cuidava das unhas dela todos os fins de semana.

"Ela era a única que fazia minhas unhas. Ela lixava e pintava para mim. Ela tinha feito minhas unhas na noite anterior e ficamos acordadas a noite toda, então eu simplesmente não consegui cortar minhas unhas depois disso", contou.

O ato de deixar as unhas crescer, para ela, foi uma forma de manter a filha falecida viva em seus pensamentos e corpo.