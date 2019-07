Maior exposição a céu aberto do mundo vai desembarcar em Salvador

Salvador vai receber, pela primeira vez, a maior exposição a céu aberto do mundo. Trata-se da CowParede, que contará, entre os dias 11 de outubro e 21 de novembro, com 60 esculturas em formato de vaca distribuídas por diversos pontos da capital baiana, como esquinas, cruzamentos, shoppings, parques e praças.

Vaquinhas da CowParede vão movimentar a capital baiana (Foto: Divulgação)

O lançamento, para divulgação de maiores detalhes, será no dia 16 de julho, às 10h, no Farol da Barra, e contará com a participação da grafiteira Sista Kátia, que irá pintar uma obra ao vivo.

Ao final da mostra, que na capital baiana conta com patrocínio da Extrafarma, as vaquinhas serão leiloadas e a renda arrecadada será revertida para obras assistenciais da cidade.



Parabéns pra você

Quem emplacou idade nova, sexta-feira, foi a empresária Isabela Suarez. Ela comemorou, discretamente, em família. Isabela tem conduzido um elogiado trabalho à frente da Fundação Baía Viva, com grandes conquistas para o estado, como a certificação, através do selo Bandeira Azul, da praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades.

Isabela Suarez (Foto: Alô Alô Bahia)

Lugar marcado

A Perrier-Jouët promoveu jantar especial, anteontem, no Hotel Fasano, em Salvador. À mesa, só pessoas para quem a gastronomia não é um acessório, e sim um prazer baixado do céu, como Aninha e Bell Marques e Vokton Almeida e Patricia Novis. O jantar foi uma ação da famosa marca de champanhe para se aproximar do público baiano.

Bell e Aninha (Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Foi assim...

Pense num evento animado: a abertura da exposição de Vik Muniz, na Paulo Darzé, foi mais! A galeria, no Corredor da Vitória, nunca viu tanta gente conhecida, como na última quinta-feira, quando o famoso artista plástico lançou a mostra Handmade.

Paula Marinho, filha de João Roberto Marinho, um dos donos do Grupo Globo, esteve por lá, ao lado do marido, o arquiteto Miguel Pinto Guimarães. Carlinhos Brown, David Bastos, Itamar Musse, Cristina e Carlos Calumby, Pico Garcez, Isabela e Mário Dantas, Moema Pitanga, Eliane Carvalho, Marcela Medrado e Rodrigo Gomes, Mabel Veloso, Licia Fabio e Ricardo e Simone Didier também estiveram presentes. Vik Muniz quando está na capital baiana costuma ficar em uma residência projetada por Marcio Kogan, em Ondina.

Vik Muniz

Chuva de arroz

Confirmando todos os prognósticos, a festa de casamento de Mariana Almeida Freitas e André Sequeira, ontem, na cidade do Porto, em Portugal, foi espetacular. No dia anterior, os noivos receberam para luxuoso jantar black-tie no Castelo de Guimarães. Da Bahia, a empresária Aurora Mendonça, do Grupo LM, marcou presença com o namorado, Fernando Torquarto. O joalheiro Carlinhos Rodeiro também esteve por lá na companhia de Marcel Souza.

Mariana e André (Foto: Reprodução)