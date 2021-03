Maior feira de intercâmbio do mundo conecta brasileiros com instituições de 14 países 

A Feira Virtual de Intercâmbio The Student World, a maior do mundo no segmento de intercâmbio, acontece na próxima quarta-feira (24), das 16h às 20h, com ingresso gratuito e exclusivo para brasileiros.

Estudantes e profissionais de todo o Brasil poderão passear, direto da própria casa, por estandes de agências governamentais e universidades ranqueadas entre as 300 melhores do mundo.

Os visitantes encontrarão todas as informações necessárias para a sua viagem de estudos, em todas as modalidades de cursos. Mesmo após a pandemia, a marca gigante global no setor de intercâmbio, decidiu seguir realizando as suas feiras em plataforma virtual. A tecnologia desenvolvida por eles recria o ambiente de feira presencial.

Como participar

Para participar do evento, basta ter um computador ou smartphone ligado à Internet e, em poucos cliques, os visitantes poderão interagir durante quatro horas com agências governamentais, escolas de idiomas e representantes de 87 instituições de ensino de 14 países. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo link https://thestudent.world/brazil/pressbr.

Na plataforma virtual será possível encontrar informações sobre todas as modalidades de cursos (idiomas, high school, graduação, pós, mestrado, doutorado, MBA e técnicos).

Mais procurados

Os países mais procurados pelos brasileiros para intercâmbio, segundo a pesquisa BELTA 2020, estão confirmados para o evento. São eles: Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Também participam da feira: Espanha, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Itália, Portugal, República Tcheca, Suécia, Japão e Coreia do Sul.

A tecnologia desenvolvida pela FPP EDU Media desde 2015 é única no setor de intercâmbio e está possibilitando fomentar o segmento e o sonho de profissionais e estudantes que buscam qualificação e novas vivências no exterior.

Com experiência de 22 anos em feiras presenciais, realizadas até o início da pandemia, em 50 cidades de todos os continentes, o CEO da empresa, Sebastian Fernandes, diz que o formato virtual chegou para ficar. "O modelo conquistou a preferência dos estudantes e das instituições de ensino pelo acesso 'mais democrático', crescimento da participação de escolas de idiomas e universidades, além dos benefícios de praticidade, segurança, conforto e redução de custos", explica.



Para Fernandes, quanto mais longa a pandemia, mais cresce a vontade das pessoas de buscar experiências em um outro país. "No ano passado realizamos uma pesquisa com 4,5 mil estudantes brasileiros e 83% deles disseram que seguem com os planos de estudar no exterior, mesmo que tenham que adiar a data de início", diz.



Enquanto nas feiras físicas muitas vezes há uma "briga" por espaço nas filas dos estandes e barulhos de outras conversas que podem atrapalhar, na The Student World Virtual Fair essas conversas serão privadas e personalizadas, facilitando a interação e o esclarecimento de dúvidas.

Serviço

O quê: Feira Virtual de Intercâmbio The Student World

Quando: 24 de março (quarta-feira), das 16h às 20h

Quanto: De graça

Inscrições e mais informações: https://thestudent.world/brazil/pressbr.