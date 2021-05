Maior iceberg do mundo se desprende da Antártica e fica à deriva

Um bloco de gelo se desprendeu da Antártica e se tornou o maior iceberg do mundo, anunciou a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês), com base em imagens de satélite.

O pedaço de gelo tem cerca de 170 km de comprimento por 25 km de largura. Com isso, a área total dele chega a 4.320 km² -- três vezes maior que a cidade de São Paulo.

O instituto British Antarctic Survey (BAS), organismo britânico de pesquisa para as zonas polares que tem uma base próxima ao iceberg, chamado de A-76, confirmou a existência do bloco de gelo.

Anteriormente, o maior iceberg do mundo era o A-23A, com área de 3.380 km² e também à deriva no mar de Weddell, na Antártica, segundo a ESA.