Maior traficante da Bahia, Dona Maria desembarca em Salvador; veja fotos

Com o status de maior traficante da Bahia, e Dama de Copas do Baralho do Crime, Jasiane Silva Teixeira, 30 anos, mais conhecida como Dona Maria, desembarcou nesta sexta-feira (27) em Salvador, sob forte esquema de segurança.

O retorno dela à Bahia, onde lidera uma quadrilha suspeita também de diversos homicídios na região Sudoeste, ocorre dois dias após ela ser presa em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, numa operação especial empreendida por policiais baianos do Draco, Depin e inteligências da Polícia Civil e da SSP, em São Paulo.

Dona Maria foi encontrada junto com o também traficante Márcio Faria dos Santos, o Carioca, braço financeiro da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) no Leste Paulista.

As informações são da Polícia Civil da Bahia, que realizou a operação com o objetivo de prender Jasiane, num trabalho em conjunto entre equipes da 9ª e 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Corpin), localizadas em Jequié e Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e a Polícia Civil de São Paulo.

Jasiane estava escondida em São Paulo há pelo menos quatro anos e há poucos meses tinha comparecido a um aniversário de uma prima em Porto Seguro, Sul do estado. Em São Paulo, segundo a polícia, ela estava escondida em um imóvel de luxo em Biritiba-Mirim.

Traslado

Equipes do Grupamento Aéreo da PM (Graer) e dos departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e de Polícia do Interior (Depin) chegaram na tarde desta sexta à Base Aérea de Salvador.

Segundo a SSP-BA, a criminosa é responsável diretamente por dezenas de homicídios, roubos, tráfico de drogas e armas, além de corrupção de menores. Ela prestará depoimento para equipes do Draco.

"Estamos concluindo uma primeira etapa que consistia na captura da líder da organização criminosa. Nos próximos passos chegaremos aos comparsas já identificados", garantiu o diretor do Draco, delegado Marcelo Sansão, nesta sexta.

Dona Maria no Baralho do Crime (Foto: Divulgação)

Histórico

Natural de Vitória da Conquista, ela comandava a facção Bonde do Neguinho (BDN), com ramificações nos estados de Minas Gerais e São Paulo.

Além de ser conhecida como Dona Maria, Jasiane era apelidada no mundo do crime como Tia. Ela é enteada de Antonilton de Jesus Martines, o Nenzão, um dos traficantes mais antigos da região Sudoeste do estado.

Ela foi presa em 2008 em flagrante, em Vitória da Conquista por tráfico de drogas e porte ilegal de arma junto com o então companheiro Bruno de Jesus Camilo, o Pezão, que é sobrinho de Nenzão. Em Vitória da Conquista, Jasiane cresceu no bairro Kadija, um dos mais violentos da cidade.

O mandado de prisão em aberto e que levou a polícia a prendê-la em São Paulo é referente ao assassinato do agente penitenciário Luciano Caribé, ocorrido em 2009, em Jequié.

Na época, Pezão estava preso no Conjunto Penal de Jequié e se desentendeu com o agente penitenciário. Ele e Jasiane, então, determinaram o assassinato, executado por dois comparsas que morreram em troca de tiros com a polícia dias após o crime. Jasiane já estava em liberdade e, segundo a polícia, colaborou com a ação criminosa, fornecendo as armas e apoio logístico aos executores.