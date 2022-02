Maíra Cardi comenta ataques à filha na internet: 'É muita energia ruim'

A influencer Maíra Cardi comentou ataques a filha Sophia, de 3 anos, tem sofrido nas redes sociais por conta da participação do pai, Arthur Aguiar, no BBB22.

Maíra disse que não viu nem recebeu os ataques, mas ficou sabendo pelas redes do próprio Arthur. "Eu não vi, felizmente não sei do que se trata! Mas infelizmente muitas pessoas são assim mesmo esse é nosso triste mundo! É muito pensamento ruim. Não foi à toa que ela foi parar na UTI! Obrigada pelo carinho de quem manda energia positiva, orações e palavra bonita! Peço para que sempre coloquem ela na oração de vocês", disse.

Arthur é o anjo da semana no reality e torcidas contrárias postaram ofensas à criança. "Sophia merece respeito", escreveu o perfil oficial do participante no Twitter.

Após o pedido, a frase foi usada pela torcida do ator e o tema foi parar nos assuntos mais comentados do Brasil, com pessoas postando prints de críticas e comentários sobre a menina.

"Deus me perdoe, mas ela é tão feinha", dizia um comentário. Outros ainda ironizavam com relação às traições que Arthur assumiu dentro de sua relação com Maíra. "Mas de quem é a filha? De qual traição veio?".