Maíra Cardi diz ter feito cirurgia íntima após descobrir traições de Arthur Aguiar

Maíra Cardi revelou que passou por uma cirurgia íntima logo após descobrir as traições de Arthur Aguiar, em maio de 2020. A ex-BBB contou que se submeteu a uma reconstrução vaginal "para dar uma rejuvenescida". A declaração foi dada no programa de Rodrigo Faro.

A influencer disse que a cirurgia aconteceu para ela se sentir melhor com seu desempenho sexual. Recentemente, Maíra revelou ter descoberto as traições do marido por meio da contora Lexa.

Maíra chegou a se separar de Arthur, dizendo que vivia uma relação abusiva. Ela afirmou que o ator mantinha relações sexuais com prostitutas enquanto ela amamentava a única filha do casal, Sophia, hoje com 3 anos.