Maíra Cardi promete 'sexo de manhã, de tarde e de noite' quando Arthur Aguiar deixar o BBB

A influenciadora Maíra Cardi não costuma ser discreta quando fala da vida pessoal. Ao ser questionada por um seguidor sobre qual a sua expectativa em relação ao dia em que seu marido, o ator Arthur Aguiar sair da casa, ela mandou na lata: quer transar muito.

"Qual a expectativa pra saída do Arthur? Contar as principais informações ou deixar ele ver?", questionou o fã ao enviar uma mensagem nas caixinhas de perguntas da influencer. Imediatamente, ela respondeu: "Sexo, meu amor. De manhã, de tarde e de noite. Essas são as minhas expectativas. Depois a gente conta, ou vê... tanto faz!".

Um dos últimos cinco participantes restantes na casa, Arthur Aguiar está confinado desde o início de janeiro para participar do reality show.

Recentemente, Maíra Cardi revelou mais detalhes íntimos do casal e, no começo de fevereiro, confessou que tem uma playlist de louvores que utiliza na hora de transar com o marido.

“Lembro como se fosse a primeira vez o dia em que Isadora [Pompeo, cantora gospel] estava aqui e eu falei: ‘Amiga, me ajude com a playlist para a hora de fazer amor’. A bichinha arregalou os dois olhos para fora e caíram na mesa. Falei: ‘A hora que Deus está presente na minha vida é a hora em que estou dentro do meu quarto com meu marido fazendo amor, inclusive gerando vida. Essa é a maneira que escolheu de gerar vida. Se Deus não está presente na hora em que você está fazendo amor, quem está? Se Deus não pode entrar nessa hora, quem entra? Preconceito!”, disse ela.

Em seguida, a influenciadora explicou o motivo de optar por músicas religiosas na hora de fazer sexo com Arthur: “Deus faz gerar a vida através do sexo, então o sexo é lindo e abençoado. Principalmente feito em amor, em família, com essa intenção. Quando estou na cama com meu marido, tenho a playlist de louvor, de sexo, sim. Deus está presente o tempo inteiro, porque se Deus não estiver, quem está?”. O assunto gerou piadas nas redes sociais.