Mairi: homem é preso após dar golpe de estaca na cabeça de primo por dívida de R$ 25

Um homem, acusado de agredir o primo por causa de uma dívida de R$ 25, teve o mandado de prisão por lesão corporal grave e furto cumprido nesta sexta-feira (27), por policiais da Delegacia Territorial de Mairi, com apoio da 91ª Companhia Independente de Polícia Militar. O crime aconteceu no povoado de Queimada do Curral.

“Ele fazia transporte clandestino da zona rural para a cidade. O primo pediu uma carona, e ele cobrou a quantia de R$ 25. Não recebendo o valor, o acusado deu um golpe de estaca na cabeça da vítima, que teve que ser regulada para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Após as agressões, ele foi no estabelecimento do primo e furtou o dinheiro”, explicou o delegado Paulo Victor Muniz. O homem foi levado para a sede da DT em Mairi onde teve o mandado cumprido. Ele segue na unidade, custodiado à disposição do Poder Judiciário.