Mais 130 casais participam de casamento coletivo em Feira de Santana na quinta (24)

Mais 130 casais irão participar do Casamento Coletivo, promovido pela Prefeitura de Feira de Santana, nesta quinta-feira, 24. A cerimônia será realizada no ginásio do Sesi, a partir das 8h. A iniciativa é do projeto Família Cidadã, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedeso).

"O casamento coletivo é o momento de promover gratuitamente a união dos casais, garantindo todo o amparo do direito perante a lei. É também a concretização do sonho do matrimônio para aqueles que já convivem juntos”, afirma o titular da pasta, Antônio Carlos Borges Júnior.

O casamento coletivo tem a parceria do Poder Judiciário. Além dos moradores da sede do município, a Prefeitura de Feira viabilizou neste ano a cerimônia do matrimônio nos oito distritos.