Mais 222,5 mil doses de vacinas contra a covid-19 vão chegar à Bahia nesta quinta (22). A informação foi divulgada pelo secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.

São 180,5 mil doses da vacina Oxford/Astrazeneca e 42 mil doses da Coronavac. De acordo com o secretário, a previsão é de que as doses desembarquem em Salvador às 16h50, no voo LATAM 4731. Não há informações se o lote é de primeira ou segunda dose.