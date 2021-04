Mais 396 mil doses de vacinas chegam para a Bahia

Mais 396 mil doses da vacina contra covid-19 chegaram nesta sexta-feira (16) para a Bahia. Segundo o governo estadual, são 239 mil da Astrazenexa/Oxford, produzidas pela Fiocruz, e 157 mil da Coronovac, vindas do Butantan. A carga chegou ao Aeroporto de Salvador por volta das 9h30. Desde a primeira remessa, em 18 de janeiro, a Bahia recebeu .3,67 milhões de doses dos imunizantes.

Segundo a coordenadora estadual de Imunização, Vânia Vanden Broucke, as vacinas serão imediatamente conferidas e separadas para todas as regionais de Saúde e também para todos os municípios da região metropolitana.

“Quando as vacinas chegam lá nas regionais de Saúde, elas também são distribuídas para todos os seus municípios de abrangência, completando assim a entrega para os 417 municípios do estado da Bahia”, explica.

Em Salvador, que teve a vacinação da 1ª dose parada por falta de imunizantes, o processo será retomado no sábado (17). No sábado, de 8h às 12h, serão vacinados os nascidos entre janeiro e 17 de abril de 1690. Das 13h às 18h, serão contemplados os nascidos entre 17 de abril e 17 de julho de 1960. Já no domingo (18), será a vez dos nascidos entre 18 de julho e 18 de outubro de 1960.

Na segunda-feira (19), serão incluídos outros públicos de vacinação, entre as 8h e as 12h doulas e trabalhadores de saúde, força de segurança com mais de 50 anos, pacientes renais crônicos e o remanescente dos idosos no fim de semana.

Já das 13h às 21h da segunda, será a vez da vacinação dos nascidos entre 19 de outubro de 1960 e 19 de janeiro de 1961.