Mais 500 geladeiras são doadas para vítimas das chuvas na Bahia

Mais 500 geladeiras foram doadas às vítimas das enchentes na Bahia, desta vez pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Coelba, do Grupo Neoenergia. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, na manhã desta terça-feira (14), em vídeo publicado nas redes sociais. "Nós já havíamos dito e vamos repetir: vamos garantir esses utensílios básicos a todas as famílias de baixa renda que perderam seus bens para que eles possam voltar para suas casas", afirmou o governador.

Ele enviou à Assembleia Legislativa, na noite da última segunda (13), um Projeto de Lei que prevê a compra desses itens pelo Governo do Estado para as vítimas das chuvas na Bahia. Esta compra será somada às doações que já estão sendo feitas pelo setor privado.

Outros dois mil itens foram doados ontem pela Magazine Luiza para a população das regiões Sul e Extremo Sul, fortemente atingida pelas chuvas. A rede de lojas comunicou ao governador que doará 500 geladeiras, 500 fogões e 1 mil colchões às pessoas que tiveram as casas invadidas pela água e acabaram perdendo os móveis e eletrodomésticos.

O anúncio desta terça foi feito no momento do embarque para a cidade de Paratinga, onde o governador participa de entrega do Hospital Municipal Semiramis Alves Brandão e anuncia licitação para construção da Areninha Society e da ampliação do complexo poliesportivo do Colégio Estadual Evandro Brandão.

Projeto de lei

Enviado ontem à noite à Assembleia, o Projeto de Lei de autoria do Executivo também prevê a liberação de R$ 20 milhões em financiamentos para atender aos comerciantes afetados pelas chuvas. Os empréstimos de até R$ 150 mil não terão cobrança de juros.

O projeto de lei ainda autoriza que a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) aplique, no mês de dezembro de 2021, a tarifa social prevista no “Programa Tarifa Residencial Social” aos moradores, comerciantes e prestadores de serviços dos municípios baianos atingidos pelas enchentes.