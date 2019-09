Mais 70 ônibus com ar-condicionado começam a rodar em Salvador; veja linhas

Os usuários do transporte público de Salvador ganham esta semana mais 70 ônibus zero quilômetro com ar-condicionado, que irão rodar em seis linhas. Os novos ônibus, bem como o detalhamento das linhas contempladas, serão apresentados pelo prefeito ACM Neto nesta terça-feira (3).

Na mesma ocasião, a prefeitura apresenta os mapas que serão instalados em 300 pontos da cidade, informando o itinerário dos coletivos e desenhos de cada percurso até o final de linha.

E tem mais novidade: durante o evento, a Prefeitura também apresenta à imprensa o ônibus articulado do BRT. O ônibus elétrico, que está sendo testado nas ruas da capital baiana, também estará presente para apresentação dos resultados observados até aqui. Além do prefeito, o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, estará presente na coletiva.

(Foto: SecomPMS/Divulgação)

A sexta linha que vai ganhou ônibus novos com ar-condicionado começou a operar nao dia 14 de agosto: a Ribeira-Pituba. A linha passa pelo Largo da Madragoa, Boa Viagem, Largo de Roma, Mares, Calçada, Água de Meninos, Comércio, Saúde, Brotas, Parque Bela Vista, Cidade Jardim, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, Itaigara, Pituba, Caminho das Arvores, Pernambués, Luis Anselmo, Cosme de Farias e Nazaré.

A nova frota só entraria em funcionamento este mês, mas o início foi antecipado. A prefeitura diz que isso pode acontecer com outras linhas previstas para receber ônibus com ar esse ano. Ao todo, 250 novos veículos serão climatizados ainda em 2019. Até 2022, a previsão do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado pela prefeitura, Ministério Público e Consórcio Integra, fala em mil.

Já estão em operação com novos ônibus com ar as linhas Sussuarana – Barra R1, Boca da Mata – Pituba, Cabula 6 – Ribeira R2, Conjunto Pirajá 1 – Engenho Velho da Federação e Paripe – Aeroporto (via Cajazeiras).

As próximas linhas a contar com a novidade ainda este ano serão: Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/Sete de Abril – Pituba; Pau da Lima – Campo Grande/Barra; Cajazeiras 11 – Ribeira; Marechal Rondon/São Caetano – Brotas; Mirantes de Periperi – Itaigara.

Novidades

No teto, acima de cada assento, os passageiros terão acesso a saídas de ar, que podem ser reguladas conforme o gosto de cada um. As barras de apoio dos novos ônibus contam com correias suspensas para ajudar quem faz a viagem a pé a se segurar.

As novidades também incluem assento ampliado para deficientes e distribuição orgânica de lixeiras. As janelas dos ônibus são maiores comparando com a frota antiga, o que melhora a iluminação do ambiente.