Mais de 1 milhão de pessoas já estão curadas do coronavírus no mundo

Em meio a tantas informações preocupantes sobre a pandemia do novo coronavírus, há uma notícia para se comemorar: o mundo ultrapassou, nesta quinta-feira (30), a marca de 1 milhão de curados da covid-19. Isso representa quase um terço - cerca de 31% - de todos os infectados. Os dados são da Universidade Johns Hopkins, que divulga levantamentos sobre a doença no planeta.

A quantidade de pessoas que estão livres do coronavírus, no fim da tarde desta quinta, é de 1.008.678 - e continua subindo. Já a quantidade de contaminados é de 3.255.454.

Segundo o balanço, o país que lidera esse ótimo ranking é a Espanha, com 137.984 pacientes curados. Em seguida, aparecem os Estados Unidos, com 125.636, e a Alemanha, com 123.500. Fechando o top 5, estão a China, com 78.493 pessoas recuperadas do coronavírus, e a Itália, com 75.945.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 35.935 curados da covid-19, o que o coloca na 9ª colocação deste ranking. Atualmente, há 85.380 diagnósticos no país.

Ainda não existe uma vacina ou um remédio comprovadamente eficaz para acabar com o novo coronavírus. Nos casos mais leves, o próprio organismo da pessoa infectada consegue combater a doença, com a ajuda de remédios para gripe ou dor. Em pacientes com sintomas mais graves, pode ser necessária uma internação em hospital.