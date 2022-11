Mais de 10 mil soteropolitanos atualizam esquema vacinal contra a covid-19

Mais de 10 mil doses da vacina contra a covid-19 foram aplicadas durante o Dia D, em Salvador, neste sábado (19), segundo a prefeitura. A vacinação estará suspensa neste domingo (20) e será retomada na segunda-feira (21). Os locais e públicos serão divulgados ainda no domingo.

O mutirão, realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), intensifica a prevenção da doença na capital baiana, pois a imunização é o método mais eficaz no combate ao vírus. De acordo com o Vacinômetro, plataforma online com atualização em tempo real da quantidade de doses contra a Covid-19 aplicadas, a 4ª dose foi o principal reforço procurado pelos soteropolitanos com a dispensação de mais de 6 mil imunizantes.

O titular da pasta, Decio Martins, ressalta que o enfrentamento ao vírus é uma ação conjunta entre a população e os profissionais da saúde. O secretário pontua ainda que a capital baiana está munida com todas as doses.

“Estamos atentos sempre ao fluxo de distribuição e toda logística para garantir o abastecimento completo da cidade, porque entendemos que o combate ao vírus não se resume mais aos hospitais ou em leitos de UTI, está na ação de buscar a vacina para se proteger. Prova disso, é o cenário epidemiológico controlado em Salvador, na contramão de outras capitais do país”, conclui.