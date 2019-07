Mais de 10 mil vagas em cursos gratuitos são oferecidas em Salvador e Lauro

Quem está à procura de uma qualificação recebeu uma boa notícia. É que a faculdade Uninassau está oferecendo mais de 10 mil vagas em 175 cursos gratuitos para as cidades de Salvador e Lauro de Freitas.

As aulas serão entre os dias 3 e 30 de julho e acontecerão nas três unidades da faculdade: na Pituba, Mercês e Lauro de Freitas.

Os cursos são ofertados nos turnos matutino, vespertino e noturno e entre eles estão: AutoCAD para iniciantes; noções básicas do idioma italiano; básico de instalações elétricas prediais; Oficina de Cupcake; eSocial; Desenvolvimento de jogos; Gestão Jurídica ambiental; Auxiliar de educação infantil; Educador Social e Educadora de Rua; Excel Básico; Acupuntura Estética; Planejamento de Cardápios; Educação Financeira; Harmonização Facial; Extração de óleos essenciais; Competências e habilidades para o Personal Trainer; Discutindo a reforma da previdência e entre outros.



O projeto faz parte do calendário de Responsabilidade Social da Instituição e é intitulado Capacita, já que, tem a finalidade de qualificar de maneira gratuita a população e aumentar a chances de inserção no mercado de trabalho.



Para a Reitora da Uninassau Salvador, Cecília Queiroz, é um momento de prestação de serviço à comunidade. “Mais uma vez a instituição cumpre com seu papel como cidadã, contribuindo para gerar oportunidades de melhoria de vida, para muitas pessoas que de fato não teriam condições de pagar por estes cursos”, ressaltou.



Os interessados devem realizar a inscrição pelo no site da faculdade. A instituição pede um quilo de alimento não perecível que será recolhida no dia do curso.

Serviço:

Evento: UNINASSAU oferta mais de 10 mil vagas em 175 cursos gratuitos em diversas áreas de atuação

Data: De 03 a 30 de julho

Local: UNINASSAU Salvador (unidade Mercês e Pituba) e Faculdade UNINASSAU Lauro de Freitas

Horário: Nos três turnos (matutino, vespertino e noturno)