Mais de 100 frequentadores de resort naturista testam positivo para covid-19

Autoridades de Saúde da França se mostraram bastante preocupadas com a situação do famoso resort naturista de Cap d'Agde, após 95 frequentadores do balneário apresentarem, na semana passada, resultado positivo para o novo coronavírus.

Além disso, outros 50 naturistas tiveram quadro de covid-19 ao retornarem das férias na costa francesa. Outros exames serão feitos nesta semana, o que pode elevar o número de infectados.

Segundo o jornal inglês The Guardian, o índice de infecção é quatro vezes maior entre os naturistas – a maioria visitantes – que entre os moradores do vilarejo de Agde. Sexo na areia é comum nesse local e não é reprimido.

Conhecida como Cidade Nua, Cap d'Agde é o destino preferido de naturistas europeus desde os anos 1970.

O local conta com um gigantesco resort com praia de 3 quilômetros de extensão.

O anúncio do alto índice de infecções foi feito no momento em que a França registrou novos 4.900 casos de Covid-19 – o maior número desde maio.

O ministro da Saúde francês Olivier Veran afirmou que havia "riscos" de aumento no número de casos em todo o país, especialmente por causa das férias.

A França acumula 243 mil casos de covid-19, com 30,5 mil mortes.