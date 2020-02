Mais de 100 furtos são registrados no 1º dia de Carnaval

No primeiro dia do carnaval de Salvador foram registrados 101 furtos, situações em que o bandido age sem violência, nos circuitos da folia. No ano passado, foram 98 casos. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou o balanço das ocorrências nesta sexta-feira (21).

O número de lesões leves provocadas por brigas foi o mesmo número do ano passado, nove. No total, 299 suspeitos foram conduzidos aos postos policiais, dentre eles, oito acabaram presos em flagrante por envolvimentos com roubos, furtos e brigas. Durante abordagens, uma faca e um canivete foram apreendidos.

Já o número de roubos no primeiro do dia da folia teve redução de 26,7% na comparação com o carnaval de 2019. Em números absolutos, a polícia contabilizou 11 roubos nos circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Centro), enquanto no ano passado foram 15 registros.

No primeiro dia de evento não ocorreu crime grave contra a vida, como homicídio, latrocínio ou lesão dolosa seguida de morte. No que diz respeito aos atendimentos de primeiros socorros, o Corpo de Bombeiros realizou 86 procedimentos. As vítimas, na maioria dos casos, passaram mal devido ao uso excessivo de bebidas alcóolicas, baixa hidratação e má alimentação.