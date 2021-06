Mais de 100 toneladas de lixo são retiradas de rio de Lauro de Freitas

Mais de 100 toneladas de lixo e plantas aquáticas já foram retiradas do Rio Sapato, nos sete quilômetros em que o afluente corta a cidade de Lauro de Freitas – Ipitanga, Vilas e Buraquinho. A previsão é de que até o final desta etapa sejam retirados do rio mais de 400 toneladas de detritos. Com a chegada do inverno e do período de chuvas fortes, a Secretária de Serviços Públicos de Lauro de Freitas (Sesp) intensificou a limpeza.

De acordo com o coordenador de Rios e Córregos da Sesp, Amarílio Neto, em apenas 15 dias de limpeza intensa, materiais como mesas, sofás, cadeiras e até uma TV estavam entre o lixo retirado pela equipe. “Nós precisamos chamar a atenção da população quanto a este tipo de prática que é proibida e afeta muito o rio. Temos coleta de lixo diariamente e não é necessário que façam isso. Além de móveis também encontramos muito entulho ao longo das margens”, disse.

primeira etapa está sendo realizada na praia de Copacabana, em Vilas do Atlântico e seguirá até o loteamento Miragem chegando próximo ao manguezal em Buraquinho. Após a conclusão deste trecho, será a vez da extensão do rio no trecho de Ipitanga ser limpo. O trabalho braçal é feito por 20 homens que cortam as macrófitas (plantas aquáticas) e em seguida a retroescavadeira completa a ação retirando todo o material do rio e colocando nas caçambas para serem descartados em local adequado.

Além da limpeza do espelho d'água, as margens são capinadas e árvores podadas. A retirada da vegetação sobrenadante também reduz a procriação de caramujos e mosquitos. “As plantas paradas na superfície do rio formam um ambiente propício para o depósito de ovos. A retirada das plantas atenua a situação e reduz o mal cheiro”, explica Amarílio.

O tapete verde formado pelas plantas conhecidas vulgarmente pelo nome de “baronesas”, e garças, caminhando pelas margens do rio, é indicativo de poluição, fruto do lançamento de esgoto doméstico in natura. O Rio Sapato nasce atrás das dunas da Lagoa do Abaeté em Salvador e percorre na capital os bairros de Praia do Flamengo e Stella Maris para desaguar em Lauro, no bairro de Buraquinho. Ao todo são nove quilômetros de extensão, sete somente em Lauro de Freitas.