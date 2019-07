Mais de 1,2 mil vagas temporárias com salários de até R$ 11 mil

Depois de uma longa espera, o concurso para analista censitário do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas até o dia 23 de julho. São 400 vagas, dessas, 11 estão previstas para Bahia com salários que chegam a R$ 4,2 mil.

As inscrições podem ser feitas no site www.institutoaocp.org.br. Aprovados devem começar a ser chamados em setembro e os contratos podem durar até 12 meses. A taxa custa R$ 64.

Ainda que temporário, o certame para trabalhar no Censo Demográfico 2020 é só uma das oportunidades abertas pelo país. Há pelo menos 1.276 vagas ao todo, em processos seletivos simplificados (veja na tabela).

“Quando olhamos para as pessoas que têm sido aprovadas nos últimos processos seletivos do IBGE, temos um perfil predominantemente mais jovem, de pessoas que estão, na maioria das vezes, no começo de suas vidas profissionais, muito preparadas e bem formadas”, afirma o coordenador de Treinamento do Censo Demográfico 2020, Rony Klay Viana.

Quem quiser concorrer ao cargo de analista censitário deve possuir formação de nível superior completo. De acordo com o IBGE, nos processos seletivos realizados para o Censo Agropecuário de 2017, foram em média 100 candidatos por vaga. Até o Censo ser iniciado, em agosto de 2020, os contratados vão se inserir nos trabalhos de planejamento e preparação.

“Conhecer o IBGE, seu trabalho e rotinas será certamente importante. Além do básico do edital, é fundamental observar que os contratos podem durar, no máximo, um ano e são renovados mensalmente, a partir de, entre outros fatores, uma avaliação do desempenho dos aprovados”, completa.

Preparação

Para o coach do Gran Cursos Online Eduardo Cambuy, concursos com vagas temporárias são uma boa oportunidade para não só treinar até ser aprovado em outras seleções para cargos efetivos, mas também por ter uma menor concorrência.

“Diante da certeza do término do contrato, a concorrência menor, o nível mais baixo de dificuldade da prova e o número alto de vagas são pontos positivos. São concursos ideais para candidatos iniciantes e com pouca bagagem de estudo”, destaca.





CONCURSOS COM VAGAS EM REGIME TEMPORÁRIO Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 400 R$ 4,2 mil Superior 23/06 Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) 340 R$ 1.321,20 a R$ 11.260,80 Médio, Técnico e Superior 21/07 Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) 94 R$ 5.641,54 Superior 21/07 Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) 401 Não informado Médio e Superior 13/12 Prefeitura Bertioga (SP) 41 R$ 3.799 Médio e Superior 17/07





No caso da prova do IBGE, o segredo está em focar a preparação para as disciplinas de maior peso, como acrescenta Cambuy: “É preciso voltar a atenção para os conteúdos de português e conhecimentos específicos correlatos à atuação. Um bom sistema de exercícios e mais uma revisão dará o suporte necessário para a aprovação”.

Mais certames

O Brasil conta atualmente com 10.954 vagas abertas distribuídas em 120 concursos. O maior salário está no certame para o Tribunal de Justiça de Rondônia (RO).

São cinco vagas para juiz substituto com remumeração de R$ R$28.884,20. O prazo termina no dia 30 de julho e o cadastro deve ser feito no site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do processo. A taxa de inscrição custa R$ R$ 288.

Na Bahia, o concurso para o Instituto Federal Baiano (IF Baiano) encerra as inscrições amanhã (16). São 72 vagas para carreiras do magistério superior e de técnico-administrativo em educação.

O salário inicial é de R$ 4.455,22 e pode chegar a R$ 9.600,92, já inclusa a retribuição por titulação, no caso de regime de trabalho com dedicação exclusiva. Os valores das taxas de participação variam de R$ 90 (nível médio) a R$ 180 (professor). As inscrições estão sendo realizadas no site concursos.ifbaiano.edu.br.



SEJA APROVADO NO IBGE

1. ‘Macetes’ Considerando a AOCP como banca examinadora: 1) faça uma leitura geral da prova antes de iniciar; 2) em caso de dúvida, pule a questão e volte na revisão; 3) marque no gabarito sempre que tiver certeza da resposta; 4) resolva primeiro as provas de maior peso e 5) responda todas as questões, não há qualquer prejuízo em chutar se for

necessário.

2. ‘Pegadinhas’ 1) olhe sempre o comando da questão, a banca costuma trocar de “assinale a verdadeira” para “assinale a falsa”, isso pode confundir o candidato; 2) a banca costuma colocar alternativas para dar insegurança ao candidato, achando que não estudou toda matéria e que essa parte pode estar certa. 3) A AOCP usa a alternância de questões para induzir o candidato, ao inserir um assunto próximo do outro para o candidato usar a memória recente e se confundir. Para isso, a cada questão, ‘zere’ a mente e faça como se fosse a primeira.

3. Conteúdo Faça revisão do conteúdo estudado diariamente. Organize seus estudos para facilitar o resgate de informações e a rápida memorização.

4. Simulados Resolva provas de concursos anteriores e também da mesma banca. Simule questões mentalmente, fazendo a ‘premonição’ do que pode cair e como cairá.

5. Maior peso É necessário se dedicar bastante a disciplinas como português. Vale uma atenção especial.