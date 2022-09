Mais de 1.200 vagas de seleção de transferências são abertas na Uesb

O processo seletivo de transferência interna e externa para os cursos de graduação no período letivo de 2022.2 foi aberto pela Uesb.

Entre os dias 3 e 5 de outubro, das 9 às 11h e das 15h às 17h, os estudantes poderão realizar através da Secretaria Geral de Cursos, no campus de Vitória da Conquista e nas Secretarias Setoriais de Cursos, nos campus de Jequié e Itapetinga.

Os interessados poderão conferir a lista completa de vagas disponíveis através do Edital emitido pela universidade. Além disso, os documentos necessários para a inscrição e etapas do processo também estão disponíveis no Edital.