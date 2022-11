Mais de 132 toneladas de cabos irregulares são retirados de postes na Bahia

O número de cabos irregulares retirados pela Coelba na Bahia bateu recorde em setembro. Segundo a empresa, , foram retiradas 132,57 toneladas de cabos, um montante capaz de completar três contêineres de 40 pés.

As ações de combate às ligações irregulares dos provedores acontecem de maneira contínua em todo o estado, sendo intensificada em regiões consideradas mais críticas como Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Em campo, as equipes técnicas fazem a remoção dos cabos e das caixas de internet

Segundo a Coelba, esse último é um dos maiores ofensores para as ocorrências de chamas, já que são equipamentos fora dos padrões técnicos, e com equipamentos switch e cabos UTP/STP, que são energizados a partir de um “gato de energia”.

“A pandemia e a necessidade de conexão no ambiente digital proporcionaram o surgimento de pequenos provedores de internet, e isso aumentou o desafio nas fiscalizações do compartilhamento dos postes. Por isso, realizamos o aumento no efetivo para garantir a segurança dos nossos clientes, fazendo a remoção das estruturas clandestinas e que ofereçam risco a população”, ressalta gerente de processos de rede da Neoenergia Coelba, Karin Barbosa.