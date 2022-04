Mais de 160 mil baianos fazem acordos para limpar nomes

Nome limpo

O Feirão Limpa Nome Emergencial da Serasa, encerrado em 31 de março, registrou mais de 3,32 milhões acordos e mais de R$ 5,7 bilhões de descontos concedidos aos consumidores. No Nordeste, foram 637 mil negociações, sendo 164 mil realizados na Bahia. “Vivenciamos um início de ano muito desafiador. Em fevereiro deste ano, registramos pela primeira vez desde o início da pandemia, mais de 65 milhões de inadimplentes”, diz Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome. “O nosso balanço, registrando mais de 3 milhões de consumidores dando o primeiro passo para limpar o nome, mostra que ele veio em hora certa”, comenta. A telefonia foi o destaque entre as renegociações realizadas durante o evento, com mais de 37% dos acordos. Na sequência, aparecem as securitizadoras, empresas que compram dívidas de outras companhias, com 24,48% e os bancos com 13,13% de representatividade.

Para as mães

O Shopping Bela Vista está lançando a sua campanha de vendas para o Dia das Mães no próximo dia 15 de abril, com a expectativa de aumentar as vendas e o fluxo de pessoas no local em 15%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Durante a promoção, que vai até 15 de maio, cada R$ 200 em notas fiscais, mais R$ 10, valem conjunto de brincos e colar em semijoia em parceria com a loja Comparatto. “Escolhemos um verdadeiro presente em formato de joia para contemplar todas as mães. Estamos ainda mais confiantes este ano com a maior flexibilização da pandemia e a nossa expectativa é de um aumento em 15% no fluxo de pessoas durante o período e em 15% nas vendas”, destaca o Gerente de Marketing do Bela Vista, Ticiano Cortizo.

Vai dobrar de tamanho

O Assaí Atacadista anunciou o início do processo de conversão de três pontos comerciais do Extra Hiper em Salvador, cujos direitos de exploração passaram à companhia. O Assaí executará a reforma das unidades para o formato de atacarejo nas unidades da Rótula, Paralela e Vasco da Gama. Com este movimento e a construção de um novo supermercado, nos Barris, a rede vai dobrar o número de lojas em Salvador. O acordo trará benefícios econômicos com a geração de empregos e renda. Isso porque uma loja Assaí demanda 50% mais postos de trabalho do que uma unidade do Extra.

Aposta nos reencontros

O Grupo Pão de Açúcar está apostando nos reencontros para aquecer as vendas da Páscoa deste ano, após dois anos de grande impacto causado pela pandemia. As lojas da rede já estão abastecidas. Em relação aos pescados, a expectativa é crescer dois dígitos em vendas, na comparação com 2021. Já na categoria chocolates, este ano as redes esperam aumentar as vendas em 10% em comparação a 2021.

Preços salgados

Mesmo sendo conhecido por muitos graças aos ovos de chocolate, dificilmente a Páscoa deste ano será doce para uma grande parcela dos baianos. É que os custos de produtos e serviços relacionados ao período estão em média 10,27% mais caros, indica um levantamento da Fecomércio-Ba. “Embora essa variação seja menor do que a média da inflação geral, de 11,92%, a variação superior a 10% tem um impacto imenso sobre o poder de compra das famílias”, destaca o consultor econômico da Federação, Guilherme Dietze. O tomate é o grande vilão do período, com uma alta de 71,78%, provocada por questões climáticas. E o chocolate, carro-chefe das vendas, está com uma alta de 13,28%.

Dois anos depois

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Grupo Bradesco Saúde contabilizou 89 mil internações e 2,2 milhões de exames PCR. Foram pagos R$ 5,8 bilhões com internações e exames relacionados à covid-19 de março de 2020 a dezembro de 2021. Já o número de internações segue em queda. Em março do ano passado, chegou ao pico de duas mil internações em uma semana, enquanto o número atual está abaixo de 100.

Reforço

Asminas Conteúdo Digital reforçaram a equipe com o novo diretor executivo, Rogério Luiz, que chega para reforçar a atuação da empresa em áreas como educação, varejo e entretenimento. Em dois anos de atuação, a empresa faturou aproximadamente R$ 4 milhões em ações de Marketing de Influência e Gestão de Redes Sociais.

Repaginada

A Vivo reinaugurou ontem sua loja no centro de Itabuna, após uma ampla reforma. Com 64,4m² o novo espaço conta com mais ambientes para degustação de serviços, smartphones e acessórios. A loja também está equipada com lixeira de descarte de resíduos eletrônicos do programa Recicle com a Vivo, que recebe dispositivos de clientes e não clientes da operadora, além de totem de água no Espaço Pet.