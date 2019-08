Mais de 1,7 milhão de pessoas serão beneficiadas com ônibus climatizados neste mês

Quando o Verão chegar e Salvador virar uma sauna, pelo menos os usuários do transporte público vão ter um alento: 250 ônibus de Salvador já estarão circulando com ar-condicionado. Parte dos veículos foram entregues à cidade nesta sexta-feira (9). Foram 125 coletivos refrigerados que irão rodar em seis linhas até setembro, quando outras cinco linhas também irão receber o popular “frescão”.

Mensalmente, mais de 1,7 milhão de pessoas serão beneficiadas com os ônibus climatizados. Elas são transportadas pelas seis primeiras linhas que já começam a rodar neste mês. Nesta sexta-feira (9), começaram a rodar Sussuarana x Barra R1 e Boca da Mata x Pituba. No sábado (10), Cabula 6 x Ribeira R2, Conjunto Pirajá 1 x Engenho Velho da Federação e Paripe x Aeroporto também receberão os veículos. Na próxima quarta (14), a linha Ribeira x Pituba também passa a ter ar-condicionado.

O prefeito ACM Neto, acompanhado pelo vice Bruno Reis e pelo secretário de Mobilidade, Fábio Mota, entregaram os novos ônibus nesta sexta-feira (9) no Parque dos Ventos, próximo ao novo Centro de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio.

Com a renovação, a idade média da frota cairá para cinco anos. Atualmente, os 2.216 coletivos que circulam na cidade possuem, em média, 6,5 anos de uso.

Viagem inaugural

A primeira passageira a entrar em um ônibus com ar-condicionado na cidade foi Domice Eugênia, 46 anos, que é vendedora e estoquista. Ao entrar no ônibus, a primeira coisa que chamou a atenção dela foi o ar-condicionado ligado. “Notei também o ônibus novo, as janelas enormes e estou gostando bastante. Vai ser ótimo ir todo dia para o trabalho com esse ônibus”, disse.

“Ave Maria, maravilhoso!”. Foi essa a reação da cuidadora de idosos Maria das Virgens, 55, quando entrou no ônibus climatizado. Ela foi a segunda passageira da linha Sussuarana x Barra R1 com o “frescão” nesta sexta. “Eu pego o ônibus todos os dias 4h da madrugada e às17h. Pego aquele engarrafamento de pico todos os dias e chego a passar três horas dentro do ônibus. Para mim, vai ser ótimo, não vou precisar ficar me abanando e escancarando a janela por conta do calor”, disse.

Maria das Virgens, no entanto, fez um apelo para a população soteropolitana. Ela pede que as pessoas zelem pelo ônibus, que considerou um patrimônio de cada cidadão. “Eu só espero que os passageiros não quebrem, não pisem, não joguem lixos. O ônibus é uma coisa da gente, temos que cuidar e a educação é uma coisa fundamental. Temos que lembrar que o dinheiro é da gente também, não adianta estragar algo que sai do nosso bolso”, disse a cuidadora

O primeiro coletivo a rodar, de número 21134, já ficou logo cheio após sair do ponto. Isso porque o critério para escolher as linhas que receberiam as primeiras unidades climatizadas na cidade foi justamente o fluxo de pessoas.

Logo que subiram no ônibus, os passageiros foram reparando nas diferenças. As primeiras foram o ar-condicionado, a condição de conservação dos veículos e os novos suportes para as mãos. As unidades também ganharam lixeiras, janelas maiores, mais janelas de emergência, dois lugares para cadeirantes, saída de ar regulável, além de uma área reservada para pessoas com deficiência visual.

Quem foi beneficiado com a medida foi o serralheiro Jean Cardoso, 21, que está andando de muletas após um acidente de moto durante uma tentativa de assalto. Ele utilizou a porta do meio do veículo e sentou no local reservado para pessoas com dificuldade de mobilidade.

“Pô, eu achei maravilhoso, né? Além do calor, que vai melhorar no ônibus, ainda tem a possibilidade dos ladrões não roubarem mais da janela, agora que está fechada. Eu pego essa linha todo dia, vou querer andar só de ar-condicionado”, brincou Jean.

Linhas

As primeiras linhas climatizadas atendem, predominantemente, as áreas periféricas e o “miolo” de Salvador. Neste momento, bairros como Sussuarana, Ribeira, Cabula, Boca da Mata, Pirajá, Engenho Velho da Federação e Paripe serão beneficiados.

Até o final do ano, cinco linhas entrarão em operação com os novos coletivos com ar-condicionado. São elas: Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/Sete de Abril – Pituba; Pau da Lima – Campo Grande/Barra; Cajazeiras 11 – Ribeira; Marechal Rondon/São Caetano – Brotas; Mirantes de Periperi – Itaigara. Algumas delas, inclusive, já podem começar a operar ainda neste mês de agosto, o que será informado posteriormente pela prefeitura de Salvador.

“Os novos ônibus estão novinhos em folha, com acessibilidade, com monitoramento por câmera, para trazer mais segurança para o cidadão. Nós teremos 250 ônibus circulando, o dobro do que está sendo entregue no dia de hoje e, se Deus quiser, teremos mil ônibus circulando em Salvador até 2022”, afirmou o prefeito ACM Neto.

Ele destacou que, a partir de agora, todos os ônibus que chegarem para a cidade de Salvador terão que ter ar-condicionado e que a empresa são obrigadas a garantir a conservação e manutenção da nova frota.

"Chegou a hora de realizar esse sonho antigo de Salvador. Só quem anda de ônibus sabe a importância desse dia. E estamos colocando esses ônibus novos, com ar-condicionado, sem repassar os custos para a população, já que a prefeitura assumiu essa conta, ao isentar as empresas do pagamento do ISS, da taxa da Arsal (Agência Reguladora de Salvador) e da outorga", declarou Neto.

O secretário de Mobilidade, Fábio Mota, destacou que a partir de agora novos ônibus vão chegado “todos os dias” e já entrando na linha. Os motoristas que assumiram os veículos entregues passaram por uma capacitação no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

Menos poluentes

“Eles são ônibus diferentes, com motorização euro 5. Poluem 60% menos do que os que estavam circulando em Salvador. Os veículos possuem dois assentos para cadeirantes e dois para deficientes visuais, também para idosos. Além disso, têm mais lixeiras, câmeras, GPS. É uma tecnologia de ponta, contempla tudo que é mais novo no Brasil e mundo”, disse.

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Geraldo Junior (SD), também esteve presente na entrega do projeto com vereadores da Casa. “Nós estamos aqui reafirmando o protagonismo da Câmara Municipal. E é como eu sempre digo, não basta ter vontade, tem que ter coragem e a Câmara teve coragem e travou um debate entre a sociedade civil, o Ministério Público e a Prefeitura de Salvador para trazer esses novos ônibus para a sociedade”, disse.

Motoristas

Além do conforto e das novas tecnologias, os condutores também foram beneficiados com a chegada dos novos veículos. Roque Silva, motorista há 10 anos, disse que os ônibus contam com um computador de bordo mais atualizado e que as novas funções dão mais segurança aos motoristas.

“No Verão é difícil. Os passageiros reclamam muito do calor, principalmente durante o engarrafamento. O que eles podiam fazer antes era abrir a janela ao máximo que podiam. Acredito que, agora, além de mais conforto, teremos menos reclamações”, riu.

O motorista Edmilson José Costa, 42, que é rodoviário há 11 anos, destacou que o volante agora tem regulador. Ele estava dentro de um dos ônibus novos junto com mais três amigos: Paulo Reis, de 49 anos; Luiz Magnum de 37 anos e Fábio das Mercês, de 36 anos. Todos eles possuem mais de 10 anos de profissão.

Os rodoviários chamaram a atenção para a o elevador de acessibilidade que é mais rápido, e vai permitir que eles demorem menos tempo para colocar passageiros com deficiência nos ônibus. Os veículos também possuem mais janelas de emergência e o painel do ônibus, onde há o nome da linha escrito, também troca mais facilmente.

Os ônibus já saem com a temperatura regulada da garagem. Os motoristas não conseguem alterá-lo ao longo da viagem. Os passageiros, no entanto, possuem saídas de ar reguláveis acima da cabeça, assim como já acontece nos aviões.

Nova frota foi acordada em TAC em março deste ano

Os novos ônibus que começaram a circular em Salvador foram previstos em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a prefeitura de Salvador e empresários, em março deste ano, quando foi definido o reajuste da tarifa dos ônibus da capital.

Em abril deste ano, a tarifa passou de R$ 3,70 para R$ 4. Os mil novos ônibus com ar-condicionado devem ser instalados nos próximos quatro anos, como contrapartida para a cidade.

Para este ano, é obrigatório que 250 ônibus sejam adicionados à frota urbana atual, de 2.600 veículos. Posteriormente, os empresários terão de adicionar 250 ônibus até o dia 30 de junho de 2020, 2021 e 2022.

O próprio termo assinado prevê a redução da tarifa caso as empresas não cumprem as medidas, além de uma multa diária de 100 salários mínimos em caso de atraso para implantação dos novos ônibus.

Fazem parte da Associação das Empresas de Transporte de Salvador (Integra) as concessionárias Integra Plataforma, Integra OT Trans e Integra Salvador Norte.

Uma auditoria contratada pela Agência Reguladora de Salvador (Arsal) apontou que o valor da passagem de 2019 deveria ser de R$ 4,12. O novo valor deveria ser adotado por conta da queda do número de passageiros dos ônibus, além do desequilíbrio financeiro do sistema de transporte coletivo.

A prefeitura, no entanto, definiu o valor para R$ 4 e enviou um projeto de lei de isenção de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) para as empresas, que foi aprovado na última quarta-feira (7) pela Câmara de Vereadores.

Confira o calendário de renovações da frota de ônibus:

125 ônibus novos com ar-condicionado chegaram nesta sexta-feira (9)

125 até 20 de setembro

250 até 30 de junho de 2020

250 até 30 de junho de 2021

250 até 30 de junho de 2022

TOTAL = 1.000 veículos novos e climatizados na capital em quatro anos.



LINHAS QUE VÃO OPERAR COM ÔNIBUS NOVOS A PARTIR DE HOJE (09)

Codigo Linha

1230 Sussuarana x Barra R1

1420 Boca da Mata x Pituba

LINHAS QUE VÃO OPERAR COM ÔNIBUS NOVOS SÁBADO (10)

Codigo Linha

1142 Cabula 6 X Ribeira R2

1511 Conjunto Pirajá 1 x Engenho Velho da Federação

1625 Paripe x Aeroporto (via Cajazeiras)

LINHAS QUE VÃO OPERAR COM ÔNIBUS NOVOS ATÉ QUARTA-FEIRA (14)

Código Linha

0218 Ribeira x Pituba

LINHAS QUE VÃO OPERAR COM ÔNIBUS NOVOS ATÉ O FINAL DO ANO

Código Linha

1356 Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/7 de abrilx Pituba

1367 Pau da Lima x Campo Grande/Barra

1403 Cajazeiras 11 x Ribeira

0349 Marechal Rondon/São Caetano x Brotas

1614 Mirantes de Periperi x Itaigara