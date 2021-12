Mais de 2 mil pessoas são afetadas com alagamentos em Ibicuí

As chuvas que atingem a Bahia também tem provocado estragos na cidade de Ibicuí, cidade tradicionalmente conhecida pelos festejos juninos. De acordo com a prefeitura local, mais de 2 mil pessoas foram afetadas por alagamentos nas últimas 24h, período em que a chuva não tem dado trégua. A previsão é de que as chuvas intensas se mantenham até o início da noite deste sábado (25). Não há ainda dados precisos sobre número de desabrigados.

O trabalho de apoio às vítimas realizado pela prefeitura contou com a ação do Corpo de Bombeiros. Botes salva-vidas foram utilizados, devido ao alto nível das águas na cidade.

Equipes da defesa civil municipal seguem prestando auxílio às famílias para transporte, retirada de pertences e alimentação. Escolas públicas e igrejas estão servindo como abrigo.

No início deste mês, a cidade já havia enfrentado as consequências do alto volume de chuvas, que ocasionou o aumento do nível do Rio de Areia.