Mais de 2 mil veículos serão leiloados na Bahia pela PRF; veja

Mais de 2 mil veículos vão ser leiloados pela Superintendência de Polícia Rodoviária Federal na Bahia (SPRF-BA). Os veículos foram classificados como sucatas aproveitáveis e sucatas aproveitáveis com motor inservível.

Ao todo, são 2.017 lotes de veículos recolhidos. Os interessados em realizar lances devem se cadastrar no site www.danielgarcialeiloes.com.br com, no mínimo, 48 horas de antecedência.

Poderão participar apenas pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e que exerçam atividades do ramo de desmonte ou destruição de veículos, em consonância com a Lei 12.977/14 e Resolução 530/15 do Contran.

Os leilões estão marcados para as seguintes datas, em sessão online realizada no site do Leiloeiro Público Daniel Garcia:

• 08/12/2022, a partir das 08:00h - Delegacias: Simões Filho (01) e Senhor do Bonfim (04);

• 15/12/2022, a partir das 08:00h - Delegacias: Feira de Santana (02), Jequié (03), Seabra (06) e Paulo Afonso (07);

• 16/12/2022, a partir das 08:00h - Delegacias: Itabuna (05) e Vitória da Conquista (06).

Confira também os horários e datas para visitação público dos lotes de veículos:

• 02/12/2022, das 08:00h às 17:00h - Delegacias: Simões Filho (01) e Senhor do Bonfim (04);

• 09/12/2022, das 08:00h às 17:00h - Delegacias: Feira de Santana (02), Jequié (03), Seabra (06) e Paulo Afonso (07).