Mais de 200 mil já usam app que permite conferir preços em tempo real

O aplicativo Preço da Hora Bahia já foi baixado por mais de 200 mil baianos - 100 mil nos últimos doze dias. O app permite encontrar o produto mais barato em sua região e foi lançado pelo governo do estado em 11 d abril. Com mais de 3,2 milhões de notas fiscais eletrônicas emitidas diariamente na Bahia, o aplicativo mostra em tempo real as cotações para mais de 500 mil produtos. Basta digitar o nome dele ou fazer a leitura do código de barras na embalagem.

"Temos recebido muitas manifestações positivas de pessoas que baixaram o aplicativo e nos contam que estão efetivamente conseguindo economizar", diz o secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório.

O app está disponível para Android e iOS. Também é possível fazer a consulta no site precodahora.ba.gov.br. Os preços são pesquisados com auxílio da geolocalização, em um raio definido pelo usuário, variando de 1 a 30 km de distância.

Com o aplicativo, o usuário pode pesquisar sem sair de casa. Também é possível ter acesso a telefones, endereços e rotas para os estabelecimentos cadastrados, além de listas de cotações para até 40 itens. Dá também para acompanhar o histórico de preços da maioria dos produtos e também visualizar em um mapa os três locais com preços mais baixos no raio delimitado.

As informações têm como fonte exclusiva as notas fiscais armazenadas na Secretaria da Fazenda, conforme lembrou o secretário Manoel Vitório. "Isso reforça a importância de se pedir a nota fiscal em todas as compras”. Com o Preço da Hora Bahia, enfatiza, “cada usuário economiza, e todos ganham".

Discrepâncias

Às vezes, ao chegar no local, o preço pode diferir. O diretor de Produção de Informações da Secretaria da Fazenda, Jadson Bitencourt, explica que isso geralmente acontece com preços muito abaixo da média praticados em promoção.

Como os preços são obtidos com informações de notas já emitidas, podem variar depois. O estabelecimento não é obrigado a garantir um valor que tenha sido praticado em promoção ou situações como vendas a usuários fidelizados, descontos por pagamento à vista, promoções relâmpago, entre outras.

“O Preço da Hora Bahia exibe o preço praticado e o eventual desconto concedido. Por esta razão, principalmente quando encontrar preços muito menores que os de costume, o consumidor deve ligar para a loja e confirmar se o preço permanece o mesmo”, sugere.