Mais de 24 mil soteropolitanos se vacinaram contra covid-19 no Arraiá da Vacinação

O Arraiá da Vacinação, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) na terça-feira (14), registrou 24 mil soteropolitanos vacinados contra a covid-19. Segundo o órgão, a cobertura vacinal em Salvador já chega a marca de 97% pessoas com primeira e segunda doses.

Desde a última sexta-feira (10), mais de 75 mil soteropolitanos já foram imunizados nos mutirões e Arraiá da vacinação, elevando para 97% os percentuais de cobertura com as segunda e terceira dose, e para 69% com a dose de reforço. O Secretário Municipal da Saúde, Decio Martins, atribui os expressivos resultados ao apoio massivo da população que tem compreendido a importância de completar todo o esquema vacinal, sobretudo, com a proximidade das festas juninos.

“Continuaremos investindo forte nessas estratégias, pois os soteropolitanos voltaram a comparecer em nossos postos de vacinação, e os números estão melhorando paulatinamente. Os mutirões e o Arraiá estão cumprindo o propósito de motivar a população a irem se vacinar. Conclamamos a todos que ainda não receberam os imunizantes pendentes para que façam a sua parte o quanto antes, pois a segurança de todos depende disso”, convida o gestor da SMS.

Vacinação hoje

Nesta quarta-feira (15), a Prefeitura retomou a imunização pediátrica nos postos da capital. Além dos postos fixos convencionais, a estratégia também terá três pontos com drive-thru para imunização adulta: 5º Centro de Saúde, nos Barris; Shopping Bela Vista; e no Atakadão Atakarejo, de Fazenda Coutos.

Durante a mobilização, as unidades disponibilizarão as 1ª e 2ª doses da vacinação infantil, para crianças de 05 a 11 anos, inclusive os pequenos com imunossupressão, bem como, as 3ª e 4ª doses para a população adulta elegível. A aplicação da 3ª dose para indivíduos com 18 anos ou mais acontece no esquema ‘Liberou Geral’, ou seja, o imunizante é aplicado independentemente do indivíduo ser morador de Salvador ou não ter tomado as doses anteriores na cidade. O único requisito é ter o cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia.

O interessado deve apresentar obrigatoriamente originais e cópias do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital (CONECTSUS atualizado), documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia. Já para ter acesso à 4ª dose, as pessoas com 50 anos e trabalhadores da saúde devem ter um intervalo de 04 meses do recebimento da 3ª dose, ou seja, estão habilitados aqueles que tomaram até 15 de fevereiro 2022. É necessário ter o nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde.