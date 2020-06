Mais de 30 mil máscaras são doadas pela BRF para Secretaria de Saúde de Salvador

Uma das maiores companhias de alimentos do mundo, responsável por marcas como Sadia, Perdigão e Qualy, a BRF doou mais de 30 mil máscaras de proteção individual para a Secretaria Municipal de Saúde. Os equipamentos foram distribuídos na Unidade de Pronto Atendimento do bairro de Valéria e para a Unidade de Saúde da Família do bairro da Palestina, para uso dos profissionais de saúde.

Ao todo, a empresa fez a doação de 22,5 mil máscaras cirúrgicas e 9,4 mil máscaras do tipo PFF2. A ação faz parte dos R$ 50 milhões anunciados pela BRF em abril, com a distribuição de alimentos, insumos médicos e apoio a fundos de pesquisa e desenvolvimento social, para contribuir com os esforços de combate aos efeitos da pandemia.

A iniciativa, coordenada com o Instituto BRF, alcança hospitais, organizações de assistência social e profissionais de saúde nos estados e municípios em que a empresa possui operação.

Somente nas instituições hospitalares, incluindo hospitais de campanha, as doações deverão ajudar mais de 15 mil pessoas/dia, por meio de mais de 2,5 milhões de refeições.

Como é uma empresa global, a BRF está fazendo a iniciativa em outros países, além do Brasil, onde possui unidades produtivas. Entre eles, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

Salvador Unida

