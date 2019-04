Mais de 300 milhões de pessoas no mundo têm sintomas da depressão

Os dados são da Organização Mundial de Saúde (OMS): em todo mundo o mundo, cerca de 300 milhões de pessoas sofrem com a depressão. No Brasil, a doença atinge 5,8% da população, além dos distúrbios relacionados à ansiedade que afetam 9,3%. A depressão também afeta a vida de milhares de trabalhadores, sendo os transtornos de ansiedade e o esgotamento emocional as principais queixas de funcionários nas empresas. No ano de 2016, foram afastados do serviço pela Previdência Social cerca de 75,3 mil trabalhadores por razões psicológicas.

Recentemente, dois casos de pessoas conhecidas na mídia chamaram atenção para a seriedade do problema, que não escolhe condição social, cor, idade ou gênero. No twitter, o humorista e youtuber Windersson Nunes compartilhou com os seguidores a sua relação com sentimentos de angustia e tristeza. Já a ex assistente de palco mirim do programa Raul Gil, Yasmim Gabriele, de 17 anos, foi encontrada sem vida. Segundo relatos de pessoas próximas, a adolescente sofria de depressão.

O psiquiatra e professor da Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC), Francisco Medauar, explica que a depressão se manifesta em um quadro de tristeza, insatisfação mais intensa e crônica, que pode se arrastar por dias. “Para um paciente ser diagnosticado com depressão é necessário apresentar pelo menos 14 dias seguidos dos sintomas de tristeza, humor deprimido e até irritabilidade”, explica. O especialista também sinaliza para os ‘gatilhos’ que disparam o processo depressivo, causados por acontecimentos que marcaram de forma negativa a vida das pessoas, como perdas de parentes próximos, endividamento, preocupação excessiva com trabalho e estudos.

Ligue para o CVV

O Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma associação civil sem fins lucrativos, que presta serviço gratuito de prevenção ao suicídio e apoio emocional em todo o Brasil. Todas as pessoas podem recorrer ao CVV para conversar sob total sigilo e anonimato. O contato pode ser por telefone pelo 188 que funciona 24 horas e sem custo de ligação, pessoalmente em dos 93 postos de atendimento ou pelo site www.cvv.org.br, por meio do chat e também e-mail.