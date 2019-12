Mais de 33 mil baianos caem na malha fina da Receita Federal

A Receita Federal divulgou nesta segunda-feira (9) que 33.859 declarações na Bahia ficaram retidas na malha fiscal deste ano. Também começou hoje a consulta para o último lote de restituições, que inclui as residuais dos anos de 2008 a 2018. O crédito para 320.606 contribuintes será feito no dia 16 deste mês, totalizando R$ 700 milhões.

Na Bahia, 14.538 contribuintes vão receber a restituição nesse lote, em um total de R$ 31.398.148,28.

Entre as declarações que ficaram retidas, estão 25.040 com imposto a restituir, 7.722 com imposto a pagar e 1.097 sem saldo de imposto a pagar ou restituir.

Em todo o país, 700.221 mil declarações ficaram retidas na malha por conta de problemas nas informações prestadas. Isso corresponde a 2,13% do total de declarações entregues.

Segundo a Receita Federal, os principais motivos que levam à retenção são omissão de rendimento dos titulares ou dependentes (35,6%), despesas médicas (25,1%), divergência entre o IRRF informardo e o informado em DIRF (23,5%), dedução de previdência privada ou oficial, dependentes, pensão e outras (12,5%). Uma mesma declaração pode ficar retida na malha por mais de uma razão.

Quem quiser saber se ficou na malha fica deve acessar o Extrato de Processamento da DIRPF, no site da Receita Federal. É necessário usar o código de acesso gerado na própria página ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.

Ao acessar o extrato, deve-se prestar atenção na seção "pendências na malha", onde o contribuinte verificará se há alguma pendência que ele mesmo pode regularizar ou se sua declaração ficou retida. Se a declaração estiver retida em malha fiscal, nessa seção, o contribuinte encontrará links para verificar com detalhes o motivo da retenção e consultar orientações de procedimentos.