Mais de 369 mil baianos já estão inscritos no Enem; prazo acaba nesta sexta-feira (17)

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 serão encerradas nesta sexta-feira, dia 17, às 23h59. Até a tarde desta quarta-feira, 15,, 369.949 estudantes baianos já haviam se cadastrado para fazer a prova. O número representa 8% do total de 4.642.943 candidatos já inscritos em todo o Brasil. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela realização do exame.

Apesar do número parecer pequeno, se comparado com os inscritos da última edição do exame na Bahia, as adesões, segundo o Inep, seguem dentro da normalidade. Em 2018, o órgão confirmou 398.490 baianos inscritos no Enem. O número de alunos já inscritos para a edição 2019 alcança 94,5% desse total.

A taxa de inscrição para o Enem 2019 é de R$ 85. Quem não obteve ou não pediu a isenção da taxa deverá fazer o pagamento até o dia 23 de maio em agências bancárias, casas lotéricas e Correios.

Já os cartões com informações do local de prova para cada aluno chegam nos endereços indicados a partir de outubro. As provas do exame serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 3 e 10 de novembro.

Atendimento especial

No dia 17, também termina o prazo para solicitar o atendimento especializado e específico e para alterar dados cadastrais, município de provas e opção de língua estrangeira. O atendimento especializado é dirigido às pessoas que têm autismo, baixa visão, cegueira, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual (mental), déficit de atenção, discalculia, dislexia, surdez, surdocegueira e visão monocular.

Os candidatos devem informar, no ato da inscrição, qual auxílio necessitam. Também é possível pedir uma hora a mais para resolver questões. O candidato precisa comprovar as necessidades especiais por meio de laudos médicos.

Já o atendimento específico é dirigido às grávidas e mulheres que estão amamentando, idosos, estudantes em classe hospitalar e outra situação específica a ser informada no ato da inscrição. Nesses casos, os recursos serão oferecidos conforme as necessidades do inscrito.

No dia 22 será divulgado o resultado dos pedidos de atendimentos especializados e específicos.

Sisu

Ainda segundo o Inep, os estudantes que fizerem o Enem 2019 podem utilizar a nota do exame para concorrer a uma vaga em 129 instituições de educação superior públicas que vão participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no 1º semestre de 2020. Em junho próximo, o Sisu abrirá a segunda edição para os estudantes que fizeram o Enem em 2018 (saiba mais aqui).

Anualmente são realizadas duas edições do Sisu, uma para cada semestre do ano. De acordo com o Inep, para o primeiro semestre de 2020, são previstas 235.461 vagas.

Ingresso no ensino superior

O Enem é realizado anualmente pelo Inep, autarquia do Ministério da Educação (MEC). Em 21 edições, o exame recebeu quase 100 milhões de inscrições. Desde a edição de 2017, a prova deixou de ser realizada em um fim de semana único (sábado e domingo), passando para dois domingos consecutivos.

No primeiro dia, são aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a Redação. No segundo: Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática.

Como se inscrever no Enem

Para realizar a inscrição, o aluno deve acessar a Página do Participante. Ao acessar o site, o aluno deverá preencher seus dados cadastrais, como nome completo, CPF e data de nascimento. Depois, basta clicar em "iniciar a inscrição". Neste campo, serão pedidos outros dados, como cor, estado civil e nacionalidade.

Depois de preencher todos os dados solicitados, o aluno escolherá se quer fazer a prova de inglês ou de espanhol e informar mais alguns dados, como grau de escolaridade.

Com todos os campos preenchidos, basta concluir a inscrição. Caso o aluno não seja isento de pagar a taxa, deverá imprimir o boleto e pagá-lo em uma agência bancária ou pela internet.

*Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro.