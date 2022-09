Mais de 36kg de drogas foram apreendidos no bairro São Rafael

Quase 37 quilos de drogas foram apreendidos pela polícia, na noite de sábado (18), na localidade conhecida como Vila Nova de Pituaçu, bairro de São Rafael, Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Sete de Abril) estavam realizando rondas ostensivas e preventivas na região quando recepcionaram uma denúncia de populares com informações de que havia um grupo de homens armados comercializando drogas no local.

Assim que chegou à Vila Nova Pituaçu, os suspeitos visualizaram a viatura e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais que reagiram. Os indivíduos fugiram imediatamente e não foram presos. Após uma varredura no local, os policiais encontraram 34,5 kg de maconha, 1kg de crack, 1kg de cocaína, 65 papelotes de maconha, três pedras de crack, 30.000 microtubos e 20.000 saco zip que são usados para acondicionar drogas, quatro balanças eletrônicas, um aparelho de DVD e duas câmeras de videomonitoramento. Todo o material apreendido foi apresentado na Central de Flagrantes.