Mais de 4 milhões de beneficiários recebem hoje auxílio emergencial

A Caixa credita hoje (5) auxílio emergencial para 4,4 milhões de beneficiários. São 3,9 milhões de pessoas nascidas em maio que já tinham a programação de receber nesta data. Os demais, 483 mil, são os beneficiários nascidos entre janeiro e maio que tiveram o pedido liberado na última segunda-feira (3). Eles tiveram o cadastro reavaliado pela Dataprev após o pedido ter sido negado inicialmente.

Os beneficiários nascidos de junho a dezembro, que também tiveram a liberação no último dia 3, recebem os créditos conforme o calendário do Ciclo 1 de acordo com o mês de nascimento.

O auxílio, com parcelas de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras), foi criado para reduzir os efeitos da crise econômica causada pela pandemia de covid-19.

A Caixa tem disponibilizado o auxílio em uma poupança digital, acessível pelo aplicativo Caixa Tem. Pelo aplicativo é possível fazer compras online em estabelecimentos autorizados e pagar boletos.

O saque em dinheiro do benefício, em uma agência do banco, é autorizado posteriormente, conforme calendário definido pelo governo, considerando o mês de nascimento do beneficiário. As transferências para outros bancos ou para contas na própria Caixa seguem o mesmo calendário de saque. Nesse caso, os recursos são transferidos automaticamente para as contas indicadas pelo beneficiário.

Ciclo 1

O crédito para os beneficiários nascidos em maio faz parte do ciclo 1 de pagamentos do auxílio emergencial. Os saques e transferências estarão liberados no dia 13 de agosto.

No ciclo 1, o crédito na poupança social da Caixa está agendado para o período de 22 de julho a 26 de agosto, conforme o mês de nascimento. Os saques e transferências estão sendo feitos de 25 de julho a 17 de setembro. No total, o pagamento das quatro parcelas será feito para 46,4 milhões de pessoas.

Calendário de pagamentos – Ciclo 1 Crédito em poupança social da Caixa 22 de julho (quarta-feira) 24 de julho (sexta-feira) 29 de julho (quarta-feira) 31 de julho (sexta-feira) 5 de agosto (quarta-feira) 7 de agosto (sexta-feira) Nascidos em janeiro Nascidos em fevereiro Nascidos em março Nascidos em abril Nascidos em maio Nascidos em junho 12 de agosto (quarta-feira) 14 de agosto (sexta-feira) 17 de agosto (segunda-feira) 19 de agosto (quarta-feira) 21 de agosto (sexta-feira) 26 de agosto (quarta-feira) Nascidos em julho Nascidos em agosto Nascidos em setembro Nascidos em outubro Nascidos em novembro Nascidos em dezembro

Fonte: Caixa Econômica Federal





Calendário de saques em dinheiro e transferências – Ciclo 1 25 de julho (sábado) 1º de agosto (sábado) 8 de agosto (sábado) 13 de agosto (quinta-feira) 22 de agosto (sábado) Nascidos em janeiro Nascidos em fevereiro e março Nascidos em abril Nascidos em maio Nascidos em junho 27 de agosto (quinta-feira) 1º de setembro (terça-feira) 5 de setembro (sábado) 12 de setembro (sábado) 17 de setembro (quinta-feira) Nascidos em julho Nascidos em agosto Nascidos em setembro Nascidos em outubro e novembro Nascidos em dezembro

Fonte: Caixa Econômica Federal

Novos elegíveis

O calendário com o pagamento para os beneficiários que tiveram o pedido de auxílio emergencial reavaliado foi publicado no Diário Oficial da União na última segunda-feira (3). Segundo a Caixa, nesse calendário, aprovado pelo governo, foram incluídos 805 mil novos beneficiários. Além dessas pessoas, outras 345 mil tiveram o cadastro validado para receber as parcelas 3 e 4 do auxílio.

Hoje (5), será feito o depósito na poupança social para 483 mil beneficiários nascidos de janeiro a maio. Os saques e as transferências poderão ser feitos no próximo dia 8 para os nascidos de janeiro a abril, e no dia 13 deste mês, para nascidos em maio.

Balanço

Ao todo, foram pagos R$ 148,9 bilhões do auxílio emergencial para 65,8 milhões de brasileiros, num total de 211,7 milhões de pagamentos, informou a Caixa.

Desbloqueio de contas

Os beneficiários do Auxílio Emergencial que tiveram contas bloqueadas preventivamente por inconsistência cadastral podem realizar o desbloqueio pelo aplicativo Caixa Tem. Para isso, basta seguir as orientações do aplicativo para enviar a documentação. O processo é digital e o desbloqueio ocorre em até 24 horas.

Os usuários que tiveram as contas bloqueadas por suspeita de fraude serão informados pelo Caixa Tem que devem procurar uma agência para o desbloqueio, de acordo com o calendário escalonado por mês de aniversário. Agora é a vez dos nascidos entre abril e maio.