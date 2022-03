Mais de 40 animais silvestres são soltos em reserva na Bahia nesta sexta

Quarenta e três répteis, mamíferos e aves tratados pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Salvador foram soltos, na manhã desta sexta-feira (25) na área de preservação ambiental da Fazenda Cachoeira, no litoral do município de Entre Rios, Bahia. Dentre as espécies que ganharam a liberdade estão 23 serpentes, incluindo 18 jiboias, e também 12 sariguês-orelha-preta, um filhote de jacaré coroa, um tamanduá-mirim e um mão-pelada (veja lista completa de bichos soltos abaixo).

O biólogo Igor Macedo, especialista em Meio Ambiente da Bracell, informa que a reintegração aconteceu em uma reserva da empresa certificada pelo governo da Bahia, em 2021, como Área de Soltura de Animais Silvestres (Asas). O local, que recebeu, em fevereiro, outros 18 animais oriundos do Cetas, possui grande diversidade de espécies da fauna e da flora, proporcionando aos novos habitantes um ambiente com as condições ideais para se desenvolverem.

Além da Fazenda Cachoeira, a Bracell – companhia do grupo RGE, que gerencia empresas com operações globais de manufatura baseadas em recursos naturais – possui mais duas Asas: a Fazenda Reunidas Marcanair, em Jandaíra, também certificada no ano passado, e a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra, em Entre Rios, reconhecida em 2020.

Confira lista de animais soltos nesta sexta:

18 jiboias (Boa constrictor)

12 sariguês-orelha-preta (Didelphis aurita)

3 jararacas (Bothrops leucurus)

3 sangues-de-boi (Ramphocelus bresilia)

2 socozinhos (Butorides striata)

1 sucuri (Eunectes murinus)

1 cascavel (Crotalus durissus)

1 jacaré coroa filhote (Paleosuchus palpebrosus)

1 tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla)

1 mão-pelada (Procyon cancrivoros)