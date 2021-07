Mais de 40 cidades recebem novos ônibus escolares na Bahia

Os prefeitos de 43 municípios baianos estiveram no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, nesta quinta-feira (22), para receber as chaves de novos ônibus escolares. Foi entregue um modelo para cada cidade. Apesar disso, os prefeitos afirmam que não têm condições de retomar o ensino na próxima semana.

O governador Rui Costa entregou as chaves pessoalmente para cada gestor. O recurso para a aquisição dos veículos foi produto de emenda parlamentar. Os 43 ônibus vão atender estudantes de 12 territórios de identidade do estado e o evento aconteceu no estacionamento da Secretaria da Educação. O investimento foi de cerca de R$ 12 milhões.

São 43 ônibus modelo ORE 1 (Ônibus Rural escolar), com capacidade para 29 lugares. Todos os veículos dispõem de Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM) para embarque e desembarque de pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência física. "Esses veículos dão um suporte importante aos alunos, principalmente para aqueles que mais precisam e que moram longe da sua escola", afirmou Rui Costa.

Os municípios contemplados são Antônio Cardoso, Aratuípe, Biritinga, Botuporã, Cachoeira, Camamu, Campo Alegre de Lourdes, Catolândia, Cocos, Dom Macedo Costa, Euclides da Cunha, Firmino Alves, Ibicuí, Ichu, Igrapiúna, Iguaí, Ipecaetá, Itacaré, Itapé, Itapetinga, Itarantim, Itororó, Jaguarari, Jaguaripe, Jussiape, Macururé, Malhada, Monte Santo, Nazaré, Palmas de Monte Alto, Pedro Alexandre, Pilão Arcado, Quijingue, Rodelas, Salina das Margaridas, São Gonçalo dos Campos, São José da Vitória, São Sebastião do Passé, Sátiro Dias, Simões Filho, Sobradinho, Teodoro Sampaio e Vera Cruz.

O prefeito de Ichu, José Gonzaga (PSD), agradeceu o novo equipamento, mas disse que ainda não tem condições de retomar as atividades escolares na rede municipal. A única escola estadual da cidade também corre o risco de atrasar a reabertura.

“Esse ônibus chegou em um momento oportuno. Estávamos precisando bastante, e vai ajudar o município porque os veículos que temos já tem muitos anos. Estamos em processo de licitação [para o serviço de transporte escolar] e, por isso, as aulas só poderão ser retomadas em setembro”, disse.

Uma pesquisa divulgada pela União dos Municípios da Bahia (UPB) apontou que 54% das 417 cidades que compõe o estado não realizaram licitação, ou ainda estão em processo, para contratação de transporte escolar, procedimento que dura em média de 30 a 40 dias. O governo prometeu liberar verba até o dia 31 de julho.

Na segunda-feira (26), está prevista a retomada das aulas para os estudantes do ensino médio, ensino profissionalizante, e Ensino de Jovens e Adultos (EJA). No dia 9 de agosto será a vez dos alunos do ensino fundamental II.