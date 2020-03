Mais de 40 mil pessoas tomam vacina contra a gripe em primeiro dia de campanha

Mais de 40 mil pessoas já compareceram aos postos de saúde de Salvador para tomar a vacina contra a Influenza. Inicialmente, as doses estão sendo distribuídas apenas para idosos (acima de 60 anos) e profissionais de saúde, mas há um calendário que deve ser seguido (ver abaixo).

A imunização não é eficaz contra o coronavírus, mas é fundamental para proteger o grupo de risco da Covid-19. Além disso, conforme informou a Secretaria de Saúde, boa parte dos pacientes que realizaram testes para detecção da doença descobriram que estavam com H1N1, que tem sintomas parecidos com o do novo vírus.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a dose ainda minimiza o risco de coinfecção, que é quando dois vírus diferentes atacam juntos uma mesma pessoa, o que contribui para o risco de complicações e morte.

A meta da campanha é imunizar pelo menos 90% das 870 pessoas que fazem parte do público alvo. Para isso, além dos postos físicos, há pontos pela cidade onde os idosos podem se vacinar por drive-trhu. Ou seja, sem sair do carro, eles recebem a vacina e evitam contato com a rua, ficando mais protegidos da pandemia.

Quem optar pela modalidade, deve se dirigir aos seguintes pontos: 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris; Arena Fonte Nova, em Nazaré; Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio; e na Escola Bahiana de Medicina, em Brotas. A ação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A imunização também ocorre nas 146 salas de vacina presentes nas unidades básicas de saúde, também de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nestes locais, além de idosos, também poderão receber a dose trabalhadores de saúde como enfermeiros, higienizadores, condutores de ambulância e demais profissionais que atuam diretamente no setor.

Coordenadora de Imunização da SMS, Doiane Lemos reforça a importância de se vacinar contra a gripe, inclusive como estratégia para combater o coronavírus, já que quanto mais pessoas estiverem imunizadas, menos precisarão utilizar os leitos hospitalares.

“Tivemos uma boa procura pelas doses nesses primeiros dias da estratégia, sobretudo nos pontos de drive-thru, onde conseguimos garantir a imunização de forma segura e sem aglomerações. Conjuntamente com o pacote de ações que foram desenvolvidos, manteremos a vacinação domiciliar dos indivíduos acamados e a estratégia extramuros com envio de equipes de saúde aos abrigos de idosos”, acrescenta Doiane.

Serviço de vacinação por drive-trhu é exclusivo para idosos (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Calendário

23 a 27 de março: idosos nascidos em janeiro, fevereiro e março

30 de março a 3 de abril: idosos nascidos em abril, maio e junho

6 a 10 de abril: idosos nascidos em julho, agosto e setembro

13 a 18 de abril: idosos nascidos em outubro, novembro e dezembro

Outros públicos

A campanha de vacinação contra a influenza seguirá até dia 22 de maio, sendo 9 de maio o dia “D” de mobilização nacional. As doses serão cedidas em três fases para os grupos prioritários. Depois dos idosos (a partir de 60 anos) e trabalhadores de saúde, serão imunizadas as puérperas (mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias), jovens de 12 a 21 anos de sob medidas socioeducativas e professores, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.