Mais de 400 kg de cocaína são apreendidos no Porto de Salvador

Cerca de 430 kg de cocaína foram apreendidos no final da manhã desta quarta-feira (10) no Porto de Salvador. A Polícia Federal localizou a droga durante uma ação de fiscalização conjunta com a Receita Federal.

A droga, acondicionada em bolsas de nylon, estava escondida em uma carga de suco de abacaxi que tinha como destino Valência, na Espanha.

A identificação do produto ilícito foi feita durante fiscalização de rotina à qual geralmente são submetidas as cargas que embarcam e desembarcam no porto. Agora, a PF continua a investigação para descobrir os responsáveis pela carga.