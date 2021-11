Mais de 480kg de resíduos sólidos são coletados na Ilha dos Frades

Primeira do Nordeste a ter selo internacional Bandeira Azul, a Ilha dos Frades, mais precisamente a Praia de Tapera, foi testemunha, nesta segunda-feira(1º), Dia da Baía de Todos os Santos, de como um trabalho bem-feito de conscientização e fiscalização traz excelentes resultados para o meio ambiente. O local recebeu mais uma edição do Paramana Nature, que coletou pouco mais de 428 kg de resíduos sólidos do mar. O número ainda pode parecer alto, mas não em comparação às duas primeiras edições, na Praia da Gamboa e em Barra Grande, que somaram quatro toneladas de resíduos.

"O ideal seria se a coleta fosse zero, mas sabemos que existe um caminho a ser percorrido. Essa quantidade menor de resíduos já é um bom sinal do que estamos realizando, em parceria com a Prefeitura de Salvador. O que nos cabe é continuar promovendo ações como essa para que as pessoas se conscientizem", reflete Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva.

Além de ficar responsável pela limpeza e manejo do que foi coletado, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) teve um estande na praia em parceria com o Núcleo Integrado de Estudos em Zoologia (Niez). No local, foram expostas espécies que habitam a região marítima, com distribuição de sacolas biodegradáveis.

“Diariamente, nossos agentes retiram resíduos descartados de forma irregular. Se não coletados, acabam indo para os oceanos, afetando a fauna e a flora marinha. Iniciativas como essa possibilitam a sensibilização cada vez maior das pessoas, alertando sobre a necessidade de cuidar do ambiente”, destacou o presidente da Limpurb, Omar Gordilho.

“A possibilidade de seguirmos com esse trabalho, feito em parceria entre a Prefeitura e a iniciativa privada, é real. Esse é um trabalho que começa, vai ter sustentabilidade e não tem fim. O importante é cada um fazer sua parte", comentou a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos. O Paramana Nature contou ainda com apoio da Fundação Baía Viva, BF Serviços Ambientais e XP Investimentos.