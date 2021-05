Mais de 50% das crianças entre seis meses e seis anos se imunizaram contra a gripe

Mais de 87,4 mil crianças com idade entre seis meses e menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) já se imunizaram contra a gripe em Salvador, o número corresponde a 51% do público estimado dessa faixa etária na Campanha de Vacinação da Influenza até esta terça-feira (25).

No total geral, apenas 27% das pessoas se protegeram contra a gripe, a baixa adesão preocupa a Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo da ação é reduzir complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da gripe, além de evitar colapso do serviço de saúde em tempos de pandemia do novo coronavírus.

A subcoordenadora de Imunização do município, Doiane Lemos alerta que se aproxima o período de maior incidência da gripe e que a vacinação é a principal medida preventiva da doença que apresenta elevação no registro de casos nos meses de junho e julho.

"Por esse motivo é importante a imunização agora para que, no período de pico da doença, as pessoas com maior vulnerabilidade estejam protegidas, e essa baixa procura pela vacina nos preocupa. Em tempos de pandemia do coronavírus, não precisamos de leitos de emergência ocupados por indivíduos com sintomas gripais”, afirma Doiane.

O grupo que menos compareceu aos pontos de imunização é o de professores (5,8%), seguido por idoso com idade igual ou superior a 60 anos (14%), trabalhadores da saúde (33%), puérperas (43%) e gestantes (43%). A meta da campanha é alcançar com a primeira e segunda fase habilitadas em torno de 720 mil indivíduos.

Vale lembrar que as pessoas dos grupos prioritários que já têm acesso a vacina contra a Covid-19, precisam se atentar para o intervalo de 14 dias para a aplicação do imunizante contra a gripe.

Todos do público eletivo devem apresentar no ato da vacina a o documento de identificação oficial com foto e caderneta de vacinação, já os professores devem levar também a cópia do contracheque.

Confira a lista completa dos postos da vacina contra gripe.

Cronograma

Professores e idosos com 60 anos ou mais

Drive: Shopping Barra, Avenida Centenário

Pontos fixos: 109 salas de vacina dos postos da rede municipal

Crianças com idade entre seis meses e menores de seis anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores e idosos com idade igual ou superior a 60 anos

Pontos fixos: 109 salas de vacina dos postos da rede municipal