Mais de 6 mil pessoas são vacinadas no primeiro dia de campanha contra gripe

Mais de 6 mil pessoas são vacinadas no No primeiro dia de vacinação contra a Influenza, mais de 6 mil pessoas receberam o imunizante em Salvador. O balanço divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) apontou que 6016 pessoas foram aos 117 pontos de vacinação distribuídos pela cidade.

O primeiro grupo prioritário é formado por crianças acima de seis meses com idade menor ou igual a seis anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e povos indigenas. Esse público é estimado em 321.920 em Salvador e será vacinado até o próximo dia 10 de maio.

Depois do primeiro grupo, os idosos com mais de 60 anos e professores, que fazem parte do segundo grupo que tem 427.761 pessoas, serão vacinados de 11 de maio até 8 de junho.

Já o último grupo prioritário, que tem 209.929 pessoas e é formado por pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores do transporte, portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários de sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas.

A mobilização completa tem a meta de alcançar 90% dos grupos prioritários definidos para a estratégia, totalizando 959.610 pessoas.

Pontos

Os pontos de vacinação estão distribuídos em 12 distritos sanitários: Centro Histórico, Itapagipe, Caetano/Valéria, Liberdade, Brotas, Barra/Rio Vermelho, Boca do Rio, Itapuã, Cabula/Beiru, Pau da Lima, Subúrbio Ferroviário e Cajazeiras. Confira a lista completa no final da reportagem.

Para o primeiro grupo prioritário, haverá a possibilidade de vacinação tanto em postos fixos como nos drive thrus da cidade, sendo que o drive para as crianças será instalado no Shopping Barra. As gestantes, para além dos drive thrus, poderão ser imunizadas em salas de vacinação, ambulatórios pré-natal e maternidades.

Calendário

12/04 a 10/05: crianças acima de seis meses e com idade menor ou igual a seis anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e povos indígenas

11/05 a 08/06: idosos com mais de 60 anos e professores

09/06 a 09/07: comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores do transporte, portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários de sistema prisional, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas

Postos de vacinação

Centro Histórico

0003883 UBS RAMIRO DE AZEVEDO

0004545 UBS SANTO ANTÔNIO

2653354 UBS DR PERICLES ESTEVES CARDOSO BARBALHO

5242657 USF DONA IRACI ISABEL DA SILVA GAMBOA

5633508 USF TERREIRO DE JESUS

Itapagipe

0004219 UBS MINISTRO ALKIMIN

0028444 USF JOANES LESTE

6388892 USF SÃO JOSÉ DE BAIXO

Caetano/Valéria

0004855 UBS DR PÉRICLES LARANJEIRAS

0006785 UBS MARECHAL RONDON

2444763 UBS FREI BENJAMIM VALÉRIA

0006777 USF JAQUEIRA DO CARNEIRO

0006858 USF FIAIS

2653397 USF ALTO DO CABRITO

2653419 USF BOA VISTA DO LOBATO

3368890 USF RECANTO DA LAGOA

6339182 USF ANTONIO LAZZAROTTO

7465645 USF BOM JUÁ

7594003 USF BOA VISTA DE SÃO CAETANO

9400354 USF CAPELINHA DE SÃO CAETANO

9412700 USF RECANTO DA LAGOA II

9577629 USF SAN MARTIN II

9677186 USF DEPUTADO LUIZ BRAGA

9987991 USF LAGOA DA PAIXÃO

Liberdade

0003999 UBS MARIA DA CONCEIÇÃO SANTIAGO IMBASSAHY

0004596 UBS PROF BEZERRA LOPES

0006823 UBS SÃO JUDAS TADEU

0005258 USF SANTA MONICA

0063428 USF SAN MARTIN III

5373840 USF SAN MARTIN

Brotas

0003964 UBS PROF MÁRIO ANDREA

0006831 UBS MANOEL VITORINO

2653362 UBS MAJOR COSME DE FARIAS

3015785 USF DO CANDEAL PEQUENO

9006710 USF OLGA DE ALAKETU VALE DO MATATU

Barra/Rio Vermelho

UBS PROF EDUARDO ARAUJO

UBS OSVALDO CALDAS CAMPOS SANTA CRUZ

UBS SÃO GONÇALO

USF MENINO JOEL

MULTICENTRO AMARALINA

Boca do Rio

UBS DR CÉSAR DE ARAÚJO

USF PARQUE DE PITUAÇU

USF DE PITUAÇU

USF ZULMIRA BARROS COSTA AZUL

USF CURRALINHO

Itapuã

0004804 UBS DR ORLANDO IMBASSAHY

0004839 UBS PROF JOSE MARIANE

0004022 USF PROF EDUARDO MAMEDE

0005347 USF ALTO DO COQUEIRINHO

7573960 USF PARQUE SÃO CRISTÓVÃO

7592450 USF MUSSURUNGA I

9479201 USF JARDIM DAS MARGARIDAS

9668675 USF VILA VERDE

9719458 USF CEASA I E II

9885315 USF SÃO CRISTÓVAO

0252026 USF JARDIM CAMPO VERDE

0411582 USF KM 17

Cabula/Beiru

0004030 UBS RODRIGO ARGOLO

0004413 UBS DE MATA ESCURA

0006416 UBS ARENOSO

0028487 UBS SANTO INÁCIO

3737489 UBS BARREIRAS

7222130 UBS PERNAMBUÉS EDSON TEIXEIRA BARBOSA

0005231 USF DEP CRISTÓVAO FERREIRA SARAMANDAIA

3991725 USF PROF GUILHERME RODRIGUES DA SILVA ARENOSO

7509553 USF RAIMUNDO AGRIPINO SUSSUARANA

7872801 USF CALABETÃO

9694501 USF MATA ESCURA

9992251 USF PADRE MAURÍCIO ABEL - SÃO GONÇALO

0175331 USF ANTONIO RIBEIRO NEIVA - ARRAIAL DO RETIRO

Pau da Lima

0004111 UBS SETE DE ABRIL

0004243 UBS CASTELO BRANCO

0004332 UBS PIRES DA VEIGA

0004758 UBS DRA CECY DE ANDRADE

0006920 UBS NOVO MAROTINHO

9153462 UBS VALE DOS LAGOS

0005207 USF DOM AVELAR

2384744 USF CANABRAVA

7872828 USF NOVA BRASÍLIA

7872836 USF VALE DO CAMBONAS

9669965 USF SÃO MARCOS

9699899 USF JOAO ROMA FILHO

9996656 USF VILA NOVA DE PITUAÇU

0126934 USF VILA CANÁRIA

Subúrbio Ferroviário

5377889 UBS SÉRGIO AROUCA PARIPE

0006769 USF DE ALTO DE COUTOS

0006963 USF ILHA AMARELA

0006971 USF ALTO DO CRUZEIRO

0028576 USF ALTO DO CONGO

2653370 USF DE ITACARANHA

2653575 USF SÃO TOMÉ DE PARIPE

2821036 USF RIO SENA

3325857 USF BOM JESUS DOS PASSOS

3368882 USF NOVA CONSTITUINTE

6363857 USF ALTO DE COUTOS II

6363873 USF SÃO JOÃO DO CABRITO

6386482 USF ILHA DE MARÉ

6388280 USF ALTO DA TEREZINHA

6389023 USF ESTRADA DA COCISA

6429947 USF BATE CORAÇÃO

7633254 USF FAZENDA COUTOS I

9689052 USF PARAMANA

9749896 USF VILA FRATERNIDADE

74098 USF TEOTÔNIO VILELA II

Cajazeiras