Mais de 60 restaurantes participam do Restaurant Week que vai até 11 de junho

Um dos eventos de gastronomia mais esperados pelo público está de volta. Em sua 19ª edição o Salvador Restaurant Week (SRW) chegou na cidade com a participação de 61 restaurantes das mais variadas especialidades. O evento, que vai até o dia 11 de junho, é uma oportunidade do grande público de conhecer a gastronomia local e dos donos de restaurantes conquistarem novos clientes apresentando menus completos (da entrada à sobremesa) por um valor fixo.

Filé mignon suíno no menu do restaurante O Porco

Desta vez, o festival traz três opções de menus: Week Convencional (R$ 49,90 no almoço; e R$ 64,90 no jantar); Menu Week Plus (R$ 59,90 no almoço; e R$ 74,90 no jantar); e Menu Week Premium ( R$ 69,0 no almoço e R$ 99,00 no jantar). Cada pessoa ainda pode doar R$ 1,00 (opcional) para o Instituto dos Cegos da Bahia.

Carbonara de cogumelos no menu do Restaurante Canto

De acordo com a promoter Licia Fabio, que comanda o evento desde sua primeira edição, o festival busca exaltar os ingredientes locais e sabores da gastronomia baiana. “Os chefs são desafiados a criar experiências gastronômicas diferenciadas que remetam com criatividade à nossa culinária tão famosa pelo mundo”, diz.

Torta Búlgara no menu de sobremesa do 33 Steakhouse

O projeto do Restaurant Week, que nasceu em Nova Iorque há 20 anos, chegou ao Brasil há 14 anos abrindo novas oportunidades para o mercado e para o público consumidor. Para Fernando Reis, responsável pelo evento no Brasil, o objetivo maior é a valorização da boa culinária, levando os clientes a olharem a gastronomia sem tabus, praticando preços fixos mais acessíveis e ampliando seu público. “Esta é uma oportunidade de aquecer o setor que este ano que sofreu tanto durante a pandemia e que agora tem uma expectativa de crescimento de 30% na sua receita”, afirma.

Filé Mignon grelhado com fettuccini do Gattai

Nesta edição, restaurantes como o Omí (Fera Palace Hotel), Mistura, Carvão, Cremonini, Vini Figueira, Macelleria Quitéria, La Pulperia e Paraíso Tropical aderiram ao projeto criando menus especiais para atrair novos consumidores.

Ceviche do Almacen Pepe do Horto Florestal

Embora nem todos os participantes leiam a cartilha do projeto como deveria, ou seja, oferecendo um serviço com a mesma qualidade que costuma entregar no cotidiano, o evento é sim é uma maneira mais econômica de conhecer a cozinha de cada um deles. Então, confira a lista dos participantes, escolhe o de sua preferência e viva a experiência.

Trouxinhas de camarão no menu do Oriental Prime

Mas atenção a duas dicas importantes: antes de fazer sua escolha fique atento ao horário em que o restaurante oferece o menu Week porque alguns só trabalham em turnos específicos (almoço ou jantar). A outra é prestar atenção ao serviço de reservas. Sim, porque alguns deles trabalham com este critério.

Salada caprese no menu de entrada do 705 Restaurante

Lista dos participantes:

33 Steakhouse, Al Mare Salvador, Alfredo´ Ro, Almacen Pepe, Azougue Carnes na Brasa, 705 Bar e Restaurante, Barravento, Bella Napoli, Bistrô das Artes, Bottino Ristorante, Boteco Português, Cafeteria Botânica, Canto, Casa di Vina e, Cienfuegos Mexicano, Coffeetown Salvador, Confraria das Ostras, Cremonini Ristorante, Dom Brau Steak Bar, Esquina Paulista, Ferreiro, Forneria Bottino, Gattai Restaurante, La Pulperia – Brotas, La Pulperia – Paseo, Le Vin Emporio, Lôro - Bahia Marina, Lucius Restaurante, Macelleria Quiteria, Maria Mata Mouro, Mariposa – Salvador Shopping, Martim Pescador, Missô, Mistura – Itapuã, Mondo Pane, Nank Gastrobar, O Porco, Oriental Prime Restaurante, Oriente Fast, Paraíso Tropical, Paris 6, Pasárgada Kebab Grill e Bar, Portogaia, Proseccheria Bar e Restaurante, Pereira, Cedro, Maria de São Pedro, Omí, Ristorante Il Filetto, Riz, Salsero, Salvador Dali, Santiago Culinária Ibérica, Soho Paseo, Veleiro, Yan Ping, Yoko Sushi,Zafferano, Oxi Drinks Pituba e Barra e o Vini Figueira Gastronomia.



A lista com o menu completo de cada um dos participantes está no site www.restaurantweek.com.br .