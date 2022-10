Mais de 60 urnas eletrônicas foram substituídas pelo TRE na Bahia

Cerca de 65 urnas eletrônicas foram substituídas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), durante a manhã de votação deste domingo (30). De acordo com o órgão, 38 mil urnas foram preparadas para uso neste segundo turno em todo o estado.

O município com o maior número de urnas substituídas foi Porto Seguro, com cinco. Aparecem na lista ainda: Entre Rios, com quatro, Wenceslau Guimarães, Cachoeira e Tucano, com três substituições, cada.

Em Salvador, apenas uma urna apresentou problema e teve que ser substituída, em seção do Colégio Estadual Professor Alberto Cerqueira, localizado no bairro de São Caetano, região pertencente à 15ª Zona Eleitoral.

As demais substituições foram realizadas nas cidades de Aracatu (1), Baianópolis (1), Brejolândia (1), Brumado (1), Buerarema (1), Camamu (1), Conceição do Coité (1), Curaçá (1), Feira de Santana (1), Guanambi (1), Itiruçu (2), Jacaraci (2), Jacobina (2), Jaguaquara (1), Jequié (2), Jeremoabo (2), Juazeiro (1), Lamarão (1), Macajuba (1), Malhada de Pedras (1), Maracás (1), Paramirim (2), Remanso (1), Ribeira do Pombal (2), Rodelas (1), Ruy Barbosa (1), Santa Bárbara (1), Santo Antônio de Jesus (2), São Félix (1), Senhor do Bonfim (2), Serra Dourada (1), Serrolândia (1), Teolândia (1), Ubatã (1), Varzedo (1) e Vereda (1).