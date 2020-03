Mais de 7 mil pessoas se vacinam em drive-thrus no 1º dia

Mais de 7 mil pessoas foram vacinadas só nos quatro pontos de drive-thru instalados em Salvador para a campanha de vacinação contra o vírus Influenza (gripe e H1N1). Outros oito pontos serão abertos ao longo da semana. O ponto instalado no Centro de Convenções Salvador foi o que vacinou mais pessoas: 2.707 doses aplicadas até as 17h desta segunda-feira (23). Em seguida, aparece o drive instalado na Arena Fonte Nova (1.830 doses), Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (1.361) e, por último, o do 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, com 1.353 imunizações feitas.

Nesta primeira etapa da campanha, serao vacinados idosos (veja calendário abaixo) e profissionais de saúde. Nesta segunda, até as 17h, só o bairro da Barra, em Salvador, tinha vacinado 7.353 pessoas. Outros seis bairros tambem já tinham balanço informado: Brotas (5.753), Liberdade (3.345), Itapagipe (2.427), Itapuã (4.172), Boca do Rio (1.494) e Pau da Lima (4.570).

A vacina estará disponível em três fases para os grupos prioritários – cerca de 872 mil, entre crianças (de 6 meses a menores de 6 anos), gestantes, idosos (a partir de 60 anos), puérperas (mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias), trabalhadores de saúde do serviço público e privado, jovens de 12 a 21 anos de sob medidas socioeducativas, professores, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

A meta é imunizar pelo menos 90% do público alvo.